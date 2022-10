Millonarios por fin volvió al gol y va a cuadrangulares: alivio azul

Millonarios necesitaba ganar y eso, ocho partidos después, fue lo que hizo: derrotó 2-4 a Alianza Petrolera y resolvió su clasificación a cuadragulares de Liga Betplay II 2022. Fin de la agonía.

Una primera novedad era la decisión de dejar a Llinás entre los suplentes y apostar por el recuperado Juan Pablo Vargas.



Soñaba Millonarios con la recuperación desde los 5 minutos, cuando entraba con toda su humanidad Gómez para presionar el autogol de Saldaña apenas a los 5 minutos de juego. Pero se ahogaba el azul en el arranque cuando Gil- aunque sería más justo decir Montero- celebraba a los 8 minutos el 1-1. El portero y su cuota por juego.



De hecho se iba a apuntar una segunda falla garrafal en el intento a la salida del tiro de esquina que le quedaba a Acosta, quien colgaba a un jugador de casi dos metros de estatura y a los 20 minutos ponía a ganar 1-2 al duelo de casa en Barrancabermeja. Gamero no lo podía creer.



Y entonces, Cristo a padecer: perdonaba el empate el azul, a Gómez le quedó para la izquierda y decidió habilitar a Silva, quien en vez de pegarle la abrió para Ruiz al 24... ¿Cuál es el miedo de pegarle al arco? Habría que preguntarle a Daniel Ruiz, que otra vez tuvo el gol y pateó al cuerpo del portero o a Bertel, que metió un buscapiés en vez de pegarle al arco cuando Chunga parecía tapado.



Hasta que finalmente Silva logró romper el tedio y encontró un espacio para que Luis Carlos Ruiz volviera a marcar -¡por fin!- en la Liga, para el 1-2 a los 34 minutos. Primer respiro.



Sin embargo iba a venir nuevamente la duda para Daniel Ruiz cuando la mano en el área de Guevara fue castigada con el penalti que le anunció mucho a Chunga y ganó el arquero, adivinando el palo y negando el gol azul. ¿Qué estarán pagando? Se preguntaban en la hirviente cancha de Barrancabermeja y en las redes sociales.



Pero a pura resiliencia se levantó el azul y en una nueva llegada masiva fue Gómez el que se avivó en el rebote y puso la cuenta 3-2 a los 41, resultado que dejaba a Millonarios, a esa altura de la fecha, en el tercer puesto de la tabla. Y tenía Montero su revancha sacando en volada el remate sobre el cierre del primer tiempo y otra vez arrancando el complemento cuando Arango casi lo vencía. Aprendió la lección, por fortuna.



Contestaba Millonarios con Llinás al campo como mediocentro, con control y neutralización del rival y con intentos, como el de los 79 minutos, en una gran pelota de Gómez que se fue apenas arriba -lo que debía ser un golazo para la manera como empalmó el remate- y luego Chunga le negaba el cuarto a Alba en linda asistencia de Valencia. Entonces un segundo penalti para ese equipo al que no le pitaron ni uno solo en 19 fechas, este sí bien cobrado por el joven Valencia para el 2-4 final.



No haría falta más pues ya la victoria iba a ser suficiente para asegurar una durísima y angustiosa clasificación que no debió ser así pero que es una nueva vida para el proyecto Gamero. Ahora a pensar en la final de Copa Betplay contra Junior, el próximo miércoles. Ya habrá tiempo para enderezar la Liga.