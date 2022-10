Arranca fecha de infarto: así va clasificación a cuadrangulares ENVIVO

¡Llegó el día! Se define la Liga Betplay en la última fecha de la ronda todos contra todos y hay mucho por decidir en esta fecha no apta para cardiacos.

4:02 p.m. ¡Arranca la jornada! Todos los partidos empiezan de manera simultánea por juego limpio



¡Todo listo para el inicio de la jornada definitiva!



Pasto, Santa Fe, Once Caldas, América, Bucaramanga y Millonarios se aseguran ganando sus duelos, pero los de Manizales visitan a los 'cardenales y ese partido les da ilusión a los que vienen peleando el cupo por fuera de los ocho.



Faltan minutos para el arranque de los partidos, en soleado día definitivo en las distintas plazas...



Todos los partidos se cumplen a las 4:00 p.m. Así es la agenda de duelos:



Bucaramanga vs Pereira

Unión Magdalena vs América

Alianza Petrolera vs Millonarios

​Santa Fe vs Once Caldas

Pasto vs Medellín

​Jaguares vs Junior

Cortuluá vs Águilas

​Atlético Nacional vs La Equidad



Así está la tabla de posiciones y los ocho clasificados antes del pitazo inicial: