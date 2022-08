Alex Mejía y un dardo a Millonarios: 'no sirve de nada jugar bonito'

Atlético Nacional se prepara para ponerse al día en la Liga BetPlay II-2022, cuando enfrenta a Envigado, este jueves en el estadio Atanasio Girardot, por el juego pendiente de la séptima fecha. Alexander Mejía, jugador del equipo habló sobre el momento que pasa en el conjunto antioqueño y de paso, se refirió al momento que pasa el líder del campeonato, Millonarios, quien pasa por un gran momento deportivo.

“Uno entiende a la gente que quiere que el equipo juegue bien, pero los resultados te pueden ayudar a mejorar, a crecer. Este es un grupo sano que entiende y quiere mejorar. Estamos en deuda en el juego, pero esto hace parte del juego. El corregir, el mejorar el ser consciente de las cosas que están en juego y que, obviamente obteniendo puntos, estando en la parte de arriba, pues obviamente vamos a obtener más más confianza. Claro obviamente todos queremos jugar, pero yo disfruto el día a día al máximo. Obviamente soy un poco malgeniado, pero trato de controlar ese mal genio. Trato de saber llevarlo más que todo porque no es fácil uno no tener competencia, no actuar muy seguido, pero tampoco uno puede ser egoísta y querer llevarse todo porque al frente hay jugadores que han hecho un camino, un recorrido”, indicó.



Además, Mejía expresó que “obviamente, uno entiende al hincha de que no solo basta ganar, sino hay que jugar bien, pero hay que ganar ¿por qué? Digámoslo, todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien y si juega muy bien, ¿pero los resultados están? y esto es de resultados. Y no estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta la polémica, pero esto es resultados. Porque de nada sirve tu jugar bonito llegar a lo más alto y al final, nada”.



En lo personal, Mejía remarcó que “de mi parte, estoy trabajando fuerte, esforzándome, disfrutando del camino, aprovechando todo esto, todos estos entrenamientos, porque en un futuro mi idea es ser entrenador. Entonces ya tengo una primera parte de la licencia, entonces eso también me ayuda a mí a poder ejercer, cuando el jugador se pone de mal genio o no es tenido en cuenta entonces ya uno sabe gestionar ese tipo de cosas. Entonces el camino, disfrutarlo sanamente, exigiéndome al máximo y aprendiendo de cada uno de ellos”.



Sobre el rendimiento de los canteranos Sebastián Gómez y Nelson Palacio, Alexander comentó que “hablando de Sebastián (Gómez), hablando de Nelson (Palacio), que han venido un crecimiento importante y el éxito de ellos es el éxito de todos. Entonces hay que apoyarlos desde cualquier escenario bien sea adentro o afuera, siempre llevando un buen mensaje. Lo más importante es Nacional, es el equipo y lo que ellos hagan en la cancha, pues obviamente va a ser muy beneficioso para nosotros”.



Además, “hablando a título personal, fue positivo mi regreso, volví y fuimos campeones y en tres ocasiones que he estado en Nacional he sido campeón, obviamente de la ayuda de todos los compañeros, yo me baso en lo positivo yo no sé si habrá cosas negativas yo simplemente vengo disfruto mi día a día, me esfuerzo al máximo, trato de esperar las oportunidades y uno vive de esto, de las oportunidades. Cuando no están es donde uno más se tiene que levantar con fuerza, con ganas y no están y hay que seguir insistiendo hasta que se pueda dar”.



Finalmente, el ex Monterrey, Santa Fe, León, entre otros, precisó que “uno tiene que tocar puertas, se cierra una, se abre la otra, ese es Alexander Mejía, un luchador. Muchas veces se siente uno agotado, sin ganas, sin fuerzas, pero hay que levantarse porque atrás de uno tienen dos ‘peladitos’ que van creciendo bien en la familia de uno y esperan que uno sea un gran ejemplo para ellos, entonces yo no puedo mostrarle una cara de derrotado, tengo que demostrarle cara fuerte y que ellos vean de que el papá es valiente y se puedan identificar con uno”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8