Emilio Gutiérrez se fue de Atlético Nacional: así reaccionó la prensa

La salida este viernes de Emilio Gutiérrez como presidente de Atlético Nacional sorprendió, teniendo en cuenta su buena gestión, donde vendió jugadores, regresaron figuras que marcaron época como Dorlan Pabón, Giovanni Moreno y Alexander Mejía, además que el equipo logró dos títulos. FUTBOLRED le preguntó a varios colegas que cubren el día a día de la institución, buscando entender esta decisión que tomó el equipo.



Juan Carlos Jiménez, periodista de Múnera Eastman Radio indicó que "me parece una salida inesperada, pero tiene que ver seguramente con las relaciones no tan buenas que tenía con los demás presidentes de clubes y con la dirigencia del FPC, producto de algunas acciones en asambleas de Dimayor. Nacional pierde estabilidad institucional y sigue dando tumbos en todo sentido".



Por su parte, Andrés Ríos de la 'Tertulia Verdolaga', comentó en su cuenta de Twitter @poterios que, "de mi parte para Emilio Gutiérrez , reconocer sus 2 títulos, sobre todo el de Liga. Ponderar que tuvo como una de sus prioridades el valorar a los hinchas y trabajar con ellos en pro del equipo. Fuera de eso siempre me pareció un buen tipo, diáfano, honesto y trabajador. Llega Mauricio Navarro, quien es de la total entraña del dueño y estaba en la Junta desde hace rato. Espero que le vaya bien, que reconecte la relación con la hinchada (mesa de trabajo) y que su gestión sea digna de la grandeza del club. Que su trabajo hable por él".



Jonny Sampedro, periodista que cubre el día a día de Nacional, remarcó en su cuenta de twitter @JonnySampedro "¿Qué pierde Nacional con la salida de Emilio Gutiérrez? Un hombre experto en el juego, en el rendimiento deportivo y lo estratégico. Algo vital y que siempre se pidió para el cargo de presidente. Se va un buen administrador, con importante experiencia europea. Éxitos".



Además, "¿qué ganan con la llegada de Mauricio Navarro? Un hombre de empresa y enfermo por Atlético Nacional. Conocedor de su historia, y muy cercano a la familia dueña del equipo. Lo deportivo, administrativo, y sus conocimientos en el cargo, lo demostrará su gestión".



Finalmente, el periodista Leonardo Chica dijo que, "desde hace ya varios años las decisiones que se están tomando a nivel directivo en Atlético Nacional son desconcertantes, pareciera que el club perdió el rumbo directivo, con la llegada de Gutiérrez parecía querer retomar cierto horizonte, aprovechando que él venía del City Group, pero ahora su salida vuelve a plantear muchas dudas sobre qué es lo que realmente quieren los propietarios de Nacional. Ahora bien, se apuesta por alguien que conoce muy bien la interna del club y de la organización, el señor Navarro eran los ojos y los oídos de Antonio José Ardilla desde hace muchos años en la interna, quizá ese conocimiento y los años que lleva ligado a la institución le permitan tener un panorama más claro, ojalá llegue con un direccionamiento estratégico definido que favorezca el desarrollo deportivo del club y por sobre todo que tenga mayor autonomía en el manejo".