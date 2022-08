Andrés Román en Nacional: ‘Me gusta salir al ataque, una virtud mía’

Atlético Nacional regresó al triunfo, tras superar 3-2 a Bucaramanga, por la novena fecha en la Liga BetPlay II-2022. Andrés Felipe Román fue autor del tanto con el que los verdolagas retornaron a la senda ganadora. Al final del partido, el lateral bogotano valoró el buen momento del equipo antioqueño.

“Me he sentido bien, estoy cómodo en Nacional, es lindo marcar y aportarle al equipo. A medida que pasen los partidos, espero aportar de la mejor manera”, destacó Román quien tardó siete partidos en marcar su primer gol con la camiseta verde.



En cuanto a sus características de juego, Andrés comentó que “me gusta salir al ataque, es una virtud mía y durante la semana venimos entrenando. Para el cuerpo técnico ha encontrado una ventaja y es muy importante aplicarlo para el bienestar del equipo”.



Sobre su relación con el entrenador Hernán Darío Herrera, el ex Millonarios precisó que “el ‘profe’ (Hernán Darío Herrera) me ha dado la confianza necesaria para ser importante en defensa y en ataque, considero que a pesar de los partidos hemos tenido una evolución y confío en que pueda continuar de esa manera”.



Además, “considero que nosotros hacemos un juego elaborado, no un juego bonito, tenemos jugadores con buen pie para ser profundos. El triunfo se debe al buen manejo de los tiempos y darle trámite al partido”.



Finalmente, Román dijo que “siempre habrá cosas a mejorar, me quedo con lo positivo. Generamos profundidad que nos permitió conseguir la victoria”.



Según el historiador Javier Danilo Correa, en twitter @jdanilocorrea “Andrés Felipe Román Mosquera (Bogotá, 5 de octubre de 1995) se convirtió en el jugador número 513, el colombiano número 395 y el bogotano número 13 en anotar gol con la camiseta de Atlético Nacional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8