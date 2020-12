¡No más riesgos por la final! Ley seca y más prohibiciones en Bogotá

Este domingo en rueda de prensa la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo importantes anuncios de cara a la gran final del fútbol colombiano entre Santa Fe y América, partido que será en la capital del país. Las medidas adoptadas se dan luego de la multitudinaria bienvenida que le dieron al equipo caleño, en donde nadie guardó distanciamiento y se preocupó por contagios de Covid-19.



La Alcaldía de Bogotá aseguró que las tres medidas se tomaron en común acuerdo con los equipos. La primera es que este domingo a partir de las 6:00 pm no habrá circulación del sistema de transporte masivo. Transmilenio empezará a funcionar el lunes 28 de diciembre desde las 4:00 am.



Por otro lado, este domingo desde el mediodía y hasta las 6 de la mañana del día lunes, habrá ley seca en toda la ciudad. No se permitirá tampoco la venta a domicilio. “Se mantiene la prohibición de expendio de licor, no habrá expendio ni físico ni a domicilio. El consumo está restringido”, declaró la mandataria.



La tercera medida adoptada por la Alcaldía de Bogotá es el toque de queda desde la medianoche y hasta las 4 de la mañana. “Hay restricción total de la movilidad. Vean el partido desde sus casas y evitemos riesgos para la salud y la sana convivencia”, destacó Claudia López.