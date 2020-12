‘Escuché que América tiene muchas debilidades’, Juan Cruz Real 

En la rueda de prensa de la gran final de Liga Betplay 2020, que será este domingo (6.00 pm) en el estadio ‘El Campín’, el técnico de América de Cali Juan Cruz Real, se refirió a la frase del jugador de Santa Fe Kelvin Osorio, en donde desnudó las falencias de su equipo a pesar de la victoria 3-0 en Cali.

Juan Cruz Real dijo que está tranquilo con su equipo y que buscará no dejar los espacios que mencionaba el rival. “Por ahí escuchaba en medios que América tiene muchas debilidades. La semana anterior escuchábamos que Santa Fe era el candidato al título y esta semana se estuvo hablando más de la remontada. Nosotros estamos enfocados en nosotros”.



Y continuó: “que tenemos debilidades, que dejamos espacios, nosotros con humildad tratamos de aceptar esas apreciaciones, y buscaremos ser un equipo compacto. Respeto al rival pero confío en mis jugadores”.



El técnico argentino aseguró que la clave estará en jugar bien y defender su propuesta ante un buen rival. “Hay que jugar bien y hacer lo que tenemos que hacer, correctamente de acuerdo a lo que se plantea en el partido cuando defendemos y atacamos. A partir de ahí se busca neutralizar al rival y tratar a aprovechar las debilidades”.



Finalmente, dejó claro que hasta el domingo en la mañana definirá el once inicialista, y se refirió al árbitro designado. “La tensión está en ocuparse del rival y en lo que vamos a hacer nosotros. En los partidos que hemos jugado siempre salimos a buscar el arco rival, a veces no sale, a veces no. Nosotros también tenemos tranquilidad por (Wilmar) Roldán, porque es buen árbitro”.