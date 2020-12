‘El que no crea que no vea el partido’, Harold Rivera

Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe, acudió a la rueda de prensa junto a su capitán Leandro Castellanos. Ambos concuerdan en que el elenco bogotano podrá remontar el marcador adverso tras el 3-0 en el juego de ida. La idea es clara, concretar todas las acciones de gol y no dejar que el rival marque.



El estratega ibaguereño dijo que tan pronto empiece a rodar la pelota con el silbato de Wilmar Roldán, buscarán aprovechar los 90 minutos para remontar. “Debemos ser efectivos y eficaces, nos aferramos a lo que hemos hecho este año, para que se nos dé la posibilidad de igualar la serie o superarla. La localía para nosotros ha sido importante y esperamos que este domingo no sea la excepción”.



Para Rivera la clave está en marcar y no recibir gol. Eso fue lo que trabajaron durante la semana, no cometer los mismos errores de la ida. “Tenemos que evitar que América adquiera una ventaja y ser muy precisos buscando lo nuestro, generando situaciones de gol y convertirlas, con el arco en cero. Esta ha sido una de las defensas que menos gol le han marcado, este año no nos habían marcado tres goles. No hay nada difícil ni imposible, tenemos 90 minutos para conseguir un resultado”.



La concentración también será clave, pues en Cali las desatenciones les pasaron cuenta de cobro. “Debemos tener mucha concentración, siendo inteligentes para atacar y defender. Allá cometimos errores muy puntuales de no estar prestos a un rebote, y es algo que trabajamos durante la semana. Confiamos en que estemos atentos a esas situaciones”.



Finalmente, el técnico cardenal aplaudió el regreso de Dairon Mosquera quien por lesión se perdió el juego de ida. “Vamos a ganar seguridad, porque Dairon conoce la posición y el perfil. Es un jugador de experiencia y esperamos que se la transmita al equipo, así como salida por ese lado”, y agregó que su equipo trabajó desde lo futbolístico hasta la parte espiritual: “como lo dije en estos días, el que no crea que no vea el partido (...) Hemos trabajado en todos los frentes. Tratamos de no dejar nada al azar, por eso creemos que lo vamos a lograr”.