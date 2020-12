¡Lo último que se pierde es la santa FE! Emotivo mensaje de referente

Este domingo se disputará la gran final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y América de Cali. El cuadro cardenal, que oficiará como local, debe remontar un 0-3 para conquistar su décima estrella. Misión difícil pero no imposible.



El duelo programado para el 27 de diciembre en El Campín de Bogotá se disputará a partir de las 6 p.m.

Justamente respecto a la posibilidad de lograr o no el objetivo, uno de los grandes referentes del conjunto capitalino hizo un llamado en redes sociales para que los hinchas no pierdan la esperanza.

​

Carlos Navarro Montoya, que hizo parte de las filas santafereñas entre 1986 y 1987, publicó en Twitter un mensaje de “Vaaaamooosss!!!!” seguido de una publicación de la cuenta oficial de Santa Fe.



El tweet no tardó en llenarse de interacciones y diferentes de reacciones, una de ellas bastante pesimista. “No hay posibilidad mono”, trinó un usuario.

No hay posibilidad mono — osw (@Osw16) December 25, 2020

Minutos después, el ‘Mono’ se percató de aquel comentario y publicó un emotivo mensaje de resiliencia e ilusión, no solo para el seguidor sino para toda la afición cardenal.

​

“No hay posibilidad? Jamás en la historia de Santa Fe, se dejo de creer e intentarlo y hubo momentos muchos más complejos que jugar una final.

La grandeza de este club está por encima de las victorias y las derrotas, eso aprendí cuando jugué en mi querido Independiente Santa Fe”, comentó.



Si la primera publicación tuvo buena repercusión, esta la excedio por completo. Más 300 retweets y casi 1500 me gusta.



Así pues, la invitación de ex-guardameta es creer en el equipo y la posibilidad de poder remontar. El resultado es completamente adverso, pero no por eso se pueden permitir la rendición.