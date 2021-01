¿Por qué no estará Palavecino vs Envigado? Directivo del Cali responde

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, afirmó este viernes que la ausencia de Agustín Palavecino para el partido ante Envigado obedece a que el jugador le pidió al técnico Alfredo Arias no ser convocado.



En diálogo con el Súper Combo del Deporte RCN en la capital vallecaucana, Caicedo afirmó que “es una determinación que toma el jugador, así me lo manifiesta el ‘profe’, quien considera que jugador que no esté mental o físicamente apto, no va”. De igual forma, reconoció que se siente desconcertado por la actitud que ha encontrado de la contraparte.



Acerca de la forma en que se han llevado los diálogos con el elenco ‘millonario’ de Buenos Aires, señaló que “River Plate hizo una propuesta y la rechazamos, volvieron a hacer otra oferta y también se rechazó, me lo comunicó directamente Enzo Francescoli, no aceptamos su propuesta, hoy, nuestro interés es la renovación y extensión del contrato, en eso no ha cambiado nada”.



Pero lo más delicado es que de la otra parte parece haber distanciamiento. Según el directivo, “el Jugador y su entorno no han querido escuchar nuestra propuesta de negociación, estoy seguro que es mejor que la que le ofrecen en Argentina, pero no lo han querido escuchar”.



El directivo agregó que el interés del conjunto verdiblanco sobre es la renovación y extensión del contrato de Agustín Palavecino: “Las propuestas que han llegado por él son las de River Plate, Bélgica, México, Brasil, Portugal y la MLS; de Palmeiras no hemos recibido nada, insisto, nuestra primera intención y seguiremos en esa búsqueda es renovación y extensión del contrato”.



Aunque la esperanza es la continuidad del volante argentino, Caicedo sostuvo que “nadie es indispensable en el mundo, el Deportivo Cali lleva 108 años sobreviviendo, va a sobrevivir 108 años más, conmigo o sin mí, con cualquier jugador o sin cualquier jugador, en eso quiero ser muy claro”.



Remató que “nuestra posición hoy es tratar de entender la situación, de que el jugador tiene una carga emocional y sicológica por tanto revuelo que ha ocasionado esto, tanto en Colombia como en Argentina, pero hay un contrato y tiene que honrarlo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces