En busca del liderato: Deportivo Cali recibe a Envigado, siga EN VIVO

Deportivo Cali y Envigado viven dos realidades distintas. Los azucareros vienen de ganar en sus dos primeras salidas, primero frente a Jaguares y luego midiéndose al Deportivo Pereira. Si bien suman dos triunfos, sus aficionados no están muy satisfechos con la falta de efectividad. Este viernes esperan reivindicarse cuando reciban al equipo antioqueño, que no ha podido ganar. Primero cayó con Millonarios y posteriormente frente al Pasto.



Con una victoria, el equipo de Alfredo Arias que no tendrá a Agustín Palavecino, podrá instalarse en el primer lugar de la clasificación. ¿Será tercera victoria del Cali, o acaso Envigado se repondrá y sumará sus primeros puntos?...

Siga el minuto a minuto acá: