¿Reinaldo Rueda su mentor? Jersson González defendió su reglamento

El técnico Jersson González, quien en su momento dirigió el equipo profesional de América de Cali y venía manejando la categoría Sub-20, ahora se encargará del equipo pre-juvenil. Justamente a su llegada, le entregó a sus dirigidos un reglamento hecho por él, que no cayó muy bien en un sector de la opinión pública y la polémica no se hizo esperar.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, González dio sus razones para emplear esas medidas en la categoría que tendrá a cargo y aseguró que en su época también tuvo técnicos que pedían mucha disciplina, entre ellos el hoy seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda.



“Yo tuve profesores que todavía están. El técnico de nuestra Selección Colombia, Reinaldo Rueda, me dirigió en Selección Valle y él manejó mucha disciplina. Lo que pasa es que los tiempos cambian, antes era muy diferente. Pero saludar, ser cordial, eso tiene que ser siempre. Uno ahora se encuentra con pelados que pasan por encima de uno y ni siquiera dicen buenos días, es solo pensando en el celular”, indicó.



Jersson se mostró sorprendido por todo el revuelo que ha causado su reglamento interno en el equipo Sub-17 del América. “Estoy sorprendido porque no pensé que se formara lo que se ha formado. Creo que más del 90% ha estado de acuerdo, el otro resto ha dicho que les parece mal y que parece el ejército. Yo no lo hice por mal, lo hice como una persona comprometida con la categoría Sub-17 que estoy manejando".



Y agregó: "Esa es una edad demasiado compleja y es bueno que ellos entiendan. La disciplina viene desde casa y cada cual verá si está haciendo las cosas bien o mal como padres. En mi categoría quiero meter mucha disciplina, quiero que se formen como personas y esto no viene de ayer, es desde hace cinco años. Santiago (Moreno), (Daniel) Quiñones, (Pablo) Ortíz saben cómo he sido yo siempre con ellos. Tienen que formarse como personas serias y tinturarse el pelo no es de persona seria, tampoco hacerse rayas en la cabeza o en la ceja (…)".



El entrenador regresó a dirigir la categoría pre-juvenil, después de estar a cargo de la Sub-20 y siempre cercano al equipo profesional. Apenas lleva dos entrenamientos y está conociendo al grupo, por eso tan pronto llegó decidió dar a conocer sus condiciones.



A propósito de Santiago Moreno, a quien formó en las categorías menos y quien ahora luce un look similar al que está prohibido en la Sub-17, Jersson precisó que "Toco el tema de Santiago Moreno porque él tenía el pelo mono, pero le digo a la gente que yo llego hasta un punto. Ya es un jugador profesional que se ha ganado sus cosas y él ya elije. Mientras estén en esta edad, hay que mantener esa disciplina”.



También se refirió a Daniel Quiñones, otro de sus pupilos: "Ver ahorita a Daniel Quiñones arreglarle la casa a su mamá, después que en el Sub-16 lo eché dos veces. Ahora soy feliz de verlo como está, de la persona que es, tan diferente, entonces sí le sirvió. Es el uno de los más agradecidos”.