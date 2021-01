¡Ni en América hay consenso! Revisarán 'decálogo' de Jersson González

El polémico reglamento que publicó Jersson González en su cuenta de Instagram para cumplir con su nueva categoría, la Sub 17, será analizado por los directivos, aunque no será el único tema a tratar, ya que el formador dijo recientemente que no estaba conforme con el cambio de grupo.



Así lo afirmó el coordinador de las divisiones menores, Andrés Usme, quien en diálogo en el programa matinal de Antena 2 Cali sostuvo que, aunque está de acuerdo con la disciplina, “hay algunas por revisar”, por lo cual convocará a Jersson este viernes en la tarde o el sábado para llegar a una concertación sobre las reglas impuestas por él.



Usme desempeña el cargo desde 2019, aunque es más reconocido por dirigir el equipo femenino, que ese año fue campeón de la Liga y en el anterior alcanzó el subtítulo frente a Santa Fe.



González tenía a su cargo los Sub 20, grupo del que salieron la mayoría de quienes fueron campeones en 2020 con Juan Cruz Real y siguen en este momento en el plantel profesional, pero en esta temporada pasó a la Sub 17, determinación que no le gustó del todo.



El coordinador explicó la decisión tomada con la rotación de los entrenadores: “Consideramos que ese proceso lo podemos hacer mucho mejor, que los jugadores lleguen mucho mejor preparados, año a año venimos analizando el tema de jugadores, nuestros formadores, en dónde pueden ser más selectivos y dónde pueden desempeñar mejor su labor, y por eso se hicieron esos cambios para 2021, pero siempre pensando en el bienestar y salud de las categorías de formación”.



Usme dijo que “él venía en un proceso con la categoría 99, que son los jugadores Kevin Andrade, ‘Ratón’ Quiñones, unos que ya no están y que fueron de ese proceso como Kevin Viveros, John Quiñones Saya, Daniel Cifuentes, jugadores que hicieron un proceso con él desde categoría Sub 16, Sub 17, hicieron un ciclo hasta llegar al fútbol profesional, lograron consolidarse de una buena manera, entonces quisimos que volviera a iniciar ese proceso, porque ahora con el tema de las pandemia y las edades las categorías cambiaron. Muchos jugadores 2000 y 2001 no tuvieron la oportunidad de competir, por eso nace la categoría Sub 23, para poder darles entrenamiento y la oportunidad a estos muchachos que ahora se quedan por fuera. El Sub 20 es un proceso que viene joven con el profesor Alfonso González, categoría 2002-2003, básicamente”.



Acerca de la inconformidad que mostró Jersson en el ‘Súper Combo del Deporte’, dijo: “hace poco recibimos la categoría, él con muy buena disposición, empezó a trabajar, yo me entero por unas declaraciones que dio a la radio, no me lo ha dicho a mí directamente en las reuniones que hemos tenido, no sé, creo que me amerita hablar con él a ver qué fue lo que pasó. Uno como ser humano tiene derecho a expresar lo que siente”.



Usme agregó que “eso es lo más extraño de todo, porque nosotros acá cuando presentamos el proyecto deportivo se les indicó a los entrenadores por qué se les asignó cada categoría y se les comentó que fue algo piensado, hablé con él y la cosa ahora es tener una conversación, mirar qué es lo que pasa y cómo lo podemos solucionar”.



Sin embargo, el tema polémico es el decálogo de normas que implementó Jersson. Acerca de si se hizo en consenso con los directivos y si ellos están de acuerdo, respondió que “con respecto a las reglas, cada técnico maneja la disciplina de una manera particular, en tiempos atrás todos tienen una estructura en la cual manejan la disciplina de los equipos, Jersson particularmente tiene una forma especial de abordar esos temas, nosotros tenemos mucho ex jugadores acá y el objetivo era que les transmitieran a los muchachos qué es ponerse la camiseta de América, la pasión que eso lleva, el tema del camerino, la formación no solo va encaminada a que vayan a la cancha, pateen el balón, hagan goles, se paren bien, sino que va a ser la formación de la persona, obviamente él de forma muy interna con su grupo expresa qué es lo que espera de la formación", dijo.



Y añadió: "Ahora que se suscita esta polémica de si sí o no el pelo, los ‘piercing’ y una cantidad de cosas que entiendo coartan un poco la libertad y los derechos que puedan tener, no es algo que sea una camisa de fuerza, tendremos que entrar a revisar con él ese tema completo y quiero aclarar que no es una política de la institución, no está en nuestro reglamento interno ni mucho menos es lo que les transmitimos a todos los jóvenes, entonces no es un comunicado oficial, no es algo que nosotros desde la parte técnica transmitamos a los jugadores, es la forma en que Jersson ve que puede formar mejor al jugador, no solo como deportista sino también como persona, ahora que este tema se volvió público, porque es algo que los técnicos manejan a la interna con sus grupos, tendemos que entrar definitivamente a revisar esa lista, qué cosas pueden ir y qué cosas no están acordes”.



En cuanto a si está acuerdo con el entrenador, concluyó que “soy un firme creyente de que tiene que haber disciplina, nosotros somos conocedores que estamos en una nueva generación, los jóvenes de ahora no son los mismos jóvenes de hace 10 o 20 años, y que la disciplina es importante en los grupos, el tema del horario, del comportamiento, la disposición para entrenar, que sean jugadores comprometidos con una institución. Hace poco ‘Bolillo’ Gómez salió a dar unas declaraciones en ESPN y tocaba ese tema, no que esté de acuerdo 100% con la lista, hay cosas que tendrán que salir por un tema legal o que no deban ser así, pero sí estoy de acuerdo que los jugadores necesitan disciplina, ser juiciosos en su desempeño, no solo como deportistas sino también como personas. Es un tema legal, no estoy hablando de que si a mí me parezca o no, es un debate muy extenso desde el sector educativo y hay que entrar a revisar, porque tampoco podemos incurrir en faltas que a la larga nos pueden generar conflictos mayores, simplemente por el deseo de una persona, a eso me refiero con revisar el tema y mirar qué cosas sí y qué cosa no”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces