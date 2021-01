Día, hora y estadio confirmado: Millonarios vs Once Caldas, por Liga

Con el plantel completo y los refuerzos poniéndose a tope, Millonarios está listo para asumir su segundo encuentro en la Liga: Once Caldas.



El partido entre azules y blancos, correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay 2021-I, estaba en duda, debido a las restricciones que hay en Bogotá y en Cundinamarca a causa de la pandemia del covid-19, sin embargo, en la últimas horas se conoció que el encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 1 de febrero en el municipio de Zipaquirá.

Así las cosas, los dirigidos por Alberto Gamero buscarán su segunda victoria en el campeonato frente a un Once Caldas que viene golpeado, luego de caer en casa contra el Atlético Junior.



Millonarios vs Once Caldas



Día: lunes 1 de febrero.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Héctor González.

T.V.: Win Sports +.