Águilas Doradas vuelve a los cuadrangulares y quieren volar más alto

Águilas Doradas fue una de las sorpresas en la Liga BetPlay II-2022, los del oriente antioqueño aseguraron su lugar en los cuadrangulares a una fecha de terminar la fase todos contra todos. Con el regreso de Leonel Álvarez como entrenador, una mezcla de jugadores de experiencia con jóvenes de la cantera, hizo que el conjunto de Rionegro retornara a una fase semifinal tras cuatro años.



El equipo dorado estará en el grupo B, donde enfrentarán a Independiente Medellín, Deportivo Pasto y América de Cali. A continuación, el análisis del conjunto rionegrero de cara a los cuadrangulares.



Fortalezas

​

Experiencia: Jugadores como José Contreras, Marco Pérez, Orlando Berrío, entre otros, soportaron el peso de un equipo que partido a partido comenzó sumando puntos y ajustar una idea de juego que les permitió ser un animador del campeonato.

El Alberto Grisales como su fortín: El conjunto antioqueño les sacó provecho a sus partidos en casa. Es donde entrenan todos los días y conocen los secretos de una de las canchas más complicadas del país. En el todos contra todos, Águilas Doradas obtuvo 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y una derrota, anotando 16 goles y recibiendo siete.



Sin presión: Es un equipo que no tiene la presión de otros conjuntos históricos o grandes, eso es un punto a favor porque pueden jugar sin esas exigencias que posiblemente tendrán sus rivales. Van a disfrutar el momento, tienen grandes aspiraciones y saben que cualquier jugador que se destaque, será una venta segura para algún grande del país o al exterior, siendo una gran vitrina esta fase del campeonato.



Debilidades



Juventud: Esa inexperiencia de algunos a la hora de afrontar instancias definitivas en estos torneos, pueden derivar a que el equipo cometa algún error y esto les cueste una eliminación. Muchos jugadores jugarán sus primeros cuadrangulares y esa presión interna puede ser complejo.

Plantel corto: Águilas es un equipo que no goza de un gran plantel, las lesiones o suspensiones están a la vuelta de la esquina y con alguna baja clave, signifique en dar ventajas sobre sus rivales.

Condiciones de la cancha: Seguramente, algunos partidos entre semana podrían llevar a que Águilas no pueda jugar en el Alberto Grisales, debido a que el oriente antioqueño pueda estar afectado por la etapa invernal que azota el país. Con lo cual, tendría que resignar su localía.



DT

​

Leonel Álvarez es un entrenador de mucha experiencia, su labor en equipos como Medellín, Deportivo Cali, Cerro Porteño entre otros, ha servido para que en Águilas sea más que un simple equipo que salve la categoría y promocione jugadores. El antioqueño encontró una nueva oportunidad en el fútbol colombiano, se siente a gusto con los de Rionegro y espera ser una realidad en esta instancia definitiva.

Figura



Jhon Fredy Salazar: El delantero manizaleño tiene su mejor cosecha goleadora en su carrera deportiva. Acumula siete goles con Águilas Doradas y es un arma de temer en el ataque rionegrero. No es muy referenciado y con grandes maestros como Marco Pérez y Orlando Berrío, hacen que sea una sorpresa.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8