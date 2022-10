Programación completa de Cuadrangulares Semifinales: agéndese desde ya

Este domingo se realizó el sorteo de los Cuadrangulares Semifinales después de haberse disputado la fecha 20 que definió a los ochos clasificados. Santa Fe y Águilas Doradas, que terminaron líderes de la fase regular, quedaron sembrados en los Grupos A y B. El grupo de Santa Fe, Millonarios, Pereira y Junior es sobre el papel el cuadrangular más atractivo.



La Dimayor entregó horas después del fixture completo de la fase semifinal que se iniciará el próximo fin de semana y que tendrá como plato fuerte el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe. Conozca cómo se jugarán las seis fechas.

Fecha 1 (5-6 de noviembre)

Grupo A

Millonarios vs Santa Fe

Pereira vs Junior



Grupo B

Águilas vs América

DIM vs Pasto

Fecha 2 (9-10 de noviembre)

Grupo A

Santa Fe vs Pereira

Junior vs Millonarios



Grupo B

América vs DIM

Pasto vs Águilas

Fecha 3 (12-13 de noviembre)

Grupo A

Santa Fe vs Junior

Millonarios vs Pereira



Grupo B

América vs Pasto

Águilas vs DIM

Fecha 4 (16-17 de noviembre)

Grupo A

Junior vs Santa Fe

Pereira vs Millonarios



Grupo B

Pasto vs América

DIM vs Águilas

Fecha 5 (19-20 de noviembre)

Grupo A

Pereira vs Santa Fe

Millonarios vs Junior



Grupo B

DIM vs América

Águilas vs Pasto

Fecha 6 (23-24 de noviembre)

Grupo A

Santa Fe vs Millonarios

Junior vs Pereira



Grupo B

América vs Águilas

Pasto vs DIM