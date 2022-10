Millos-Santa Fe, el plato fuerte: así será fecha 1 de cuadrangulares

Este domingo se realizó el sorteo de los Cuadrangulares Semifinales de Liga Betplay II-2022 y quedó definida de entrada la primera fecha, que tendrá como plato fuerte el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, quienes integran el Grupo A.



Dimayor entregará este lunes la programación de la primera jornada de la fase semifinal, que se disputará el próximo fin de semana. El Grupo A jugaría el sábado y el B el domingo.

Así se jugará la fecha 1 de Cuadrangulares Semifinales



Grupo A

Millonarios vs Santa Fe

Deportivo Pereira vs Junior



Grupo B

Águilas Doradas vs América de Cali

Ind. Medellín vs Deportivo Pasto