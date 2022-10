¿Es Santa Fe el mejor equipo de la Liga II? Alfredo Arias respondió

Independiente Santa Fe clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2022 como el líder solitario del campeonato, al sumar 34 puntos y quedarse así como cabeza del grupo A.



Alfredo Arias, entrenador uruguayo, destacó a su equipo porque tiene “carácter y resiliencia”, y porque “siempre quiere ganar todos los partido”.



Sin embargo, hay un debate de hinchas y analistas sobre el estilo de juego y si Santa Fe juega bien o bonito. Ante la pregunta, el técnico cardenal fue enfático en decir que en el fútbol “es imposible apartar el resultado”.



“En esta última fecha importaba el resultado. Ya después veremos el video para saber qué hicimos bien y cuáles cosas hicimos mal. Pero este equipo, en un juego en el que el carácter y la resiliencia son muy importantes, demuestra eso. Contra Once Caldas estuvimos en desventaja y remontamos jugando, no de punta y para arriba para ganar”, manifestó Arias.



El técnico charrúa siguió desmitificando eso de jugar bien, pues por algo terminó de líder: “Siempre el primero es el que mejor juega. Lo dije cuando tuve que irme de Colombia (del Cali), y cuando muchos decían que el Cali era el que mejor jugaba, pero quedamos afuera. Y muchos de los que nos reclaman buen juego, recuerdan ese Cali y que no salió campeón; y tenían razón, lo acepto, lo que no puedo aceptar es el doble discurso: o te fijas en el resultado o te fijas en el juego”.



“A veces te tienes que fijar en las dos cosas, claro; creo que jugando mejor, tienes más chances de ganar. Lo que pasa es que hay muchas maneras de jugar, y ese carácter, esa resiliencia, siempre querer ganar, es propio de este equipo. Todos los partidos los salimos a ganar”, añadió.



“Fuimos el equipo que más veces ganó este semestre, y un equipo no es el más ganador de casualidad. Lo que pasa es que nos estamos poniendo tan finos en los análisis, que yo desearía que estuvieran diez minutos en la cancha y vean que a veces, se quiere jugar bien y el rival también juega bien o mejor; y que entonces hay que echar mano de otras variables, a otras cosas, para ganar”.