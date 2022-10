Guimaraes analizó empate con Unión: 'no quisimos jugar para empatar'

América de Cali consiguió la clasificación a los cuadrangulares finales del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, al empatar contra el Unión Magdalena 0-0 por la fecha 20, en el estadio Sierra Nevada. Al terminar el partido, el técnico Alexandre Guimaraes se mostró contento al lograr el principal objetivo del semestre.



“Aquí me podría alargar durante dos horas, para hablar de lo que este grupo de jugadores ha querido hacer para revertir una situación, desde que regresamos nosotros y que era un momento muy complicado. Como no quiero hablar mucho, porque hay cosas en este momento más importantes que hacer una vez llegando al hotel, solamente quiero expresar mi alegría, por haber conseguido algo donde todo mundo decía que este grupo de jugadores no lo podía hacer”.

“Este grupo de futbolistas entendió muy bien cuál era el camino, para que nosotros pudiéramos estar ahora en estos cuadrangulares. Estoy real y sumamente orgulloso de estar liderando este grupo de jugadores, más los otros que quedaron allá en Cali, porque todos han puesto su granito de arena en X o Y partido, para conseguir los puntos que hoy nos hacen estar en el cuadrangular”, añadió el estratega escarlata.



Referenció que fue complicado enfrentar al Unión: “hemos sacado un resultado muy difícil contra un rival que tenía opciones y jugó a su máximo, en una cancha muy complicada para jugar y los futbolistas entendieron cuál era el tipo de juego que teníamos que hacer. Así que ahora, esperar el sorteo y planificar la semana con ellos con el fin de entrar con todo en estos cuadrangulares”.



Habló de la virtud que tuvieron sus dirigidos: “rescataría el apego táctico de los jugadores al partido, podía ser muy tentador cuando ellos se quedaron con 10, nosotros perder posiciones y por ahí el rival con un hombre menos, complicarnos más de lo que nos hizo. Esa fue la gran virtud del equipo”.



Buscaron el triunfo, pero al final les sirvió el empate: “nosotros sabíamos muy bien que el empate era un resultado muy positivo por el saldo de gol que teníamos y por lo tanto había que planificar el juego dentro de ese aspecto. No quisimos jugar para empatar, quisimos controlar para buscar la victoria y después del minuto 60, también una vez más, la gente que entró de cambio lo hizo muy bien y pudo dar ese segundo aire para mantener la bola en el mediocampo”.





