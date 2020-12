¡Quedan 90 minutos! Así ve Adrián Ramos la vuelta frente a Santa Fe

El capitán de los escarlatas se mostró satisfecho con lo hecho por su equipo en el primer duelo de la final, pero no se confía del resultado. Destacó que seguirán trabajando con humildad, pensando en ganar el juego de vuelta que será el próximo 27 de diciembre (6:00 pm) en Bogotá.

“Hemos tenido muy buenos partidos de local pero por ahí en las últimas presentaciones no se nos había dado un resultado a favor con victoria y hoy se dio en la final, es bueno y estoy contento por eso. Aún falta un partido y va a ser difícil”, reconoció Ramos.



Sobre la goleada 3-0 (anotaciones de Yesus Cabrera, Duván Vergara y Santiago Moreno), Ramos reconoció que aunque es una ventaja importante al frente tienen a un siempre complicado Santa Fe. “Hemos sacado una ventaja buena, importante, pero sabemos que estamos ante un equipo que ha mostrado jerarquía y el gran nivel que los trajo hasta la final. Tenemos a los profes, ellos siempre escogen el plan de juego y nosotros lo llevamos a cabo. Hasta ahora nos ha dado resultado pero falta un partido y esperamos que esta semana trabajemos de la mejor manera para cerrar bien el año”.



Y agregó: “Todavía faltan 90 minutos y sabemos que va ser difícil, hoy sacamos una ventaja importante pero eso no quiere decir nada. Tenemos una semana bonita y con mucha responsabilidad, así que esperamos trabajar de la mejor forma para llegar a ese partido en nuestra mejor versión. Ojalá podamos obtener el resultado que queremos”.



Al final, el veterano atacante rojo recalcó que tienen un grupo que siempre se trabaja durante la semana, independiente del resultado anterior. “Siempre se está pensando en el siguiente juego y esta semana no va a ser la excepción. Seguiremos así, con humildad y el deseo de llegar bien al siguiente partido, esperando sacar un buen resultado”.



El capitán y goleador del América de Cali concluyó la conferencia de prensa destacando que la clave de su equipo para quedarse con este triunfo fue la determinación. “América fue eficaz en las opciones que generó y eso hace que hayamos ganado el partido con un resultado importante”.