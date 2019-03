La defensa de Yerson Candelo, de Nacional, por caso de alcoholemia

Aquel incidente de tránsito del pasado miércoles quedó atrás para Yerson Candelo. El jugador de Atlético Nacional se mantiene trabajando junto al grupo y pese al castigo de no haber sido tenido en cuenta frente a Millonarios, el jugador confía en brindar todo su talento en el clásico antioqueño del próximo sábado.

Esta mañana, Candelo habló con los medios de comunicación, donde aclaró el incidente, donde dio positivo en un control de alcoholemia y lo que viene para el extremo verdolaga.



“Fue una situación incómoda en lo personal, siempre he sido una persona con un comportamiento intachable en cada uno de los equipos donde he jugado. Fui a cenar, se alargó un poco la cena porque al otro día entrenábamos a las 12 del día. A eso de la una de la mañana estaba llegando a mi casa y a una cuadra de llegar me detiene la policía. Tomé un par de copas de vino, mi error fue haber tomado el volante y por eso se dio el procedimiento que demoró cerca de 3 horas. La prueba de alcoholemia salió menos de un grado de alcohol”, explicó Candelo.



Además, para el ex Querétaro “mi error fue haber manejado luego de haber tomado, pero al otro día llegué al entrenamiento y fui uno de los que mejor rindió. Estoy a la espera del comunicado del club, quería dar la cara y que conocieran mi versión de los hechos, estoy comprometido en dar lo mejor y llegar a un alto nivel”, remarcó.



Sobre el problema frente a las autoridades de tránsito, Candelo comentó que “por ley dicen que menos de un grado de alcohol en sangre, le retienen la licencia por un año, pero primero tiene que haber una auditoría donde se expone el caso en compañía de un abogado”.



El jugador siguió trabajando a la par del grupo pese al problema, aunque debió hacer descargos ante el comité disciplinario del equipo, quienes todavía no han resuelto su sanción. “No he sido retirado en ningún momento del grupo, debido al escándalo que ocurrió el club llegó a tomar la determinación de que no me tuvieran en cuenta para el partido contra Millonarios, pero para el clásico, un partido tan importante, estoy al cien por ciento”, indicó.



En cuanto a la opinión del técnico Paulo Autuori, Yerson dijo que “el profesor (Autuori) entendió bien los hechos, me ha brindado su confianza y siempre he hablado con la verdad. La decisión que tomara la directiva, la respetarán, por ahora estoy trabajando con el grupo”.



“Sabemos de que muchas veces los jugadores estamos expuestos a no cometer errores, estamos muy expuestos y la gente al enterarse es muy dura. Pero he sido muy maduro y he tratado de tomar las cosas con calma, ante las críticas y a la mala información, la gente reaccionó de mala manera, por eso estoy aquí, dando la cara, nos siguen muchos niños y debemos dar ejemplo. Tengo todo el compromiso, que sepan que a Nacional no vine de paseo y que quiero ganarme la confianza, cumplir los objetivos”, agregó.



Finalmente, comprendió la situación que tuvo y la lección para su vida. “De los errores quedan el aprendizaje, me queda que cuando tome no debo conducir y siempre tenga presente un conductor elegido para evitar esas situaciones tan incómodas”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín