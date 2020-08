Jugador de Selección que hoy brilla en Europa y pudo jugar en Junior

El cartagenero Wílmar Barrios saborea las mieles del triunfo con el Zenit, de San Petersburgo (Rusia), un momento alentador que también le permite para pensar en próximos compromisos de la Selección Colombia.



Hace pocos días le ganaron 1-0 al Khimki por la Copa de Rusia, lo que hizo que el jugador cartagenero completara tres coronas con el equipo europeo. Antes habían sido la Premier League rusa en la temporada 2018-19 y la reciente, 2019-2020.



Sin embargo, todavía le queda la oportunidad de aumentar a su palmarés la Súper Copa de Rusia, si derrotan el viernes 7 de agosto al Lokomotiv, subcampeón de la Liga. Con todos estos argumentos, el mediocampista nacional habló con Tito Pucheti y Diego ‘Saviola’ Beuth en el programa ‘De Fútbol se habla así’, de Directv Sports, sobre diferentes aspectos del club, la Selección Colombia, la razón de no haber podido jugar en Junior y lo que significó su paso por el Boca Juniors, de Argentina.



De su actualidad en el Zenit sostuvo: “Muy contento, hasta ahora lo que he vivido con el club ha sido muy positivo desde mi llegada, la verdad lo he disfrutado mucho, espero seguir haciéndolo de la mejor manera porque he tenido una carrera muy buena, la cual siempre intentando superarme en lo personal, uno siempre quiere más, ya estamos con la mente cambiada para lo que será la Súper Copa”.



¿Cada vez se hace más influyente en el equipo con su marca y grandes recorridos? “Eso lo he ido mejorando, creo que la llegada de Sergi me ha ayudado mucho, porque es lo que también muchas veces me pide el técnico y lo que intento hacer, sabiendo que para mí es muy importante, es una de las cosas positivas, siempre con el deseo y la meta de seguir mejorándole, me va a hacer un jugador más completo. Ha sido muy bueno el balance hasta ahora y espero seguir así”.



Háblenos un poco del técnico Serguéi Semak y el estilo de juego del Zenit… “Una persona que jugó mucho tiempo, estuvo en París con Mario Alberto, compartieron vestuario, ante todo, primero es persona, se preocupa mucho por sus jugadores, siempre impone su estilo para intentar ganar, un juego vertiginoso con el que siempre intentamos salir rápido de la presión rápido hacia adelante, tenemos jugadores muy veloces por banda, tenemos dos delanteros con los que intentamos abrir y son muy buenos allí en el borde de área. Para mí ha sido muy bueno, me ha dado un poco de libertad sobre el juego y ese compromiso para que esté comprometido con el equipo y apoyando desde la parte de atrás, para mí ha sido muy lindo el reto de seguir mejorando”.



¿Siente que Colombia se acostumbró a jugar con usted? “Uno va conociendo a los compañeros, los va detallando cada vez que les toca jugar al lado, creo que es lo más importante de todo es la comunicación con ellos, saber qué te pueden decir con la mirada o con un gesto. Creo que con Yerry y Dávinson, que lo conozco desde hace mucho tiempo porque venimos desde las Sub 23, puede decir uno que tiene un proceso, después llegamos a la Selección de mayores, eso me ha ayudado mucho en la comunicación en la parte defensiva. Después tengo a Mateo, que jugué muchos partidos con él en Selección, y los demás compañeros que están en grandes clubes y es fácil entender. Desde mi posición siempre intento apoyar, ya sea en ataque o en defensa, estar atento, para estar dispuesto con el equipo, y creo que mis compañeros hacen lo mismo, así que el diálogo puede ser fácil para entender otro tipo de jugadas dentro del terreno de juego”.



¿Qué meta se ha fijado con Selección Colombia? “Ahora lo que tenemos, que dejamos ir una linda oportunidad en Brasil fue la Copa con este gran equipo que tenemos, no se pudo dar, pero seguimos trabajando, la idea es estar muy bien en las Eliminatorias al 100% para estar a disposición de la Selección y el cuerpo técnico, siempre a intentar lo mejor y apuntarle a la Copa América, hoy en día se ven los rivales y se nota que las Eliminatorias y Copa América no serán fáciles porque hay selecciones que también están haciendo recambio, y también tienen jugadores que están pasando por un buen momento a nivel nacional e internacional”.

¿Cómo vivió en el Mundial de Rusia, en el que se consolidó como titular? “Siempre detrás de todo éxito hay un proceso, creo que se venía haciendo un buen proceso, aprendiendo mucho de ‘la Roca’ (Carlos Sánchez) y Abel (Aguilar), quienes eran los dos volantes de la Selección y siempre nos hablaban a los más jóvenes; siempre me estuve preparando para cuando llegara la oportunidad no dejarla pasar, fui con mucha calma, tranquilidad y humildad, creo que en el momento indicado llegó y la supe aprovechar, más allá de lo que le pasó a la ‘Roca’, que fue mala suerte en el Mundial. En lo personal fue muy positivo aprovechar cada partido y cada instante en el Mundial, a veces se mira alrededor y no se imaginan lo grande que es para uno estar allí, lo importante que es para uno como jugador vivir esa fiesta. En lo personal lo viví al 200% cada partido en los que pude actuar, ahora pienso estar muy bien a nivel futbolístico para estar en la Selección, sabiendo que cada día vienen saliendo jugadores muy buenos, pero uno se prepara para estar igual o mejor, y así la competencia se vuelve más pareja”.



¿Qué significó ganar la Liga y la Copa rusa con el Zenit? “Muy contento, porque el club hace 10 años creo que no ganaba la Copa y hace varios años no obtenía un doblete, entonces para uno entrar en esa historia es muy lindo, porque uno como profesional siempre sueña con ganar títulos, con trabajar por conseguir cosas grandes. Hasta ahora ha sido bueno mi aporte al club, hemos trabajado con amor, sacrificio y entrega, ahora con la mente puesta en lo que será el partido de la Súper Copa ante un gran rival y no dejar pasar la oportunidad”.



¿Qué tanto le favoreció su paso por Boca Juniors, de Argentina, para llegar después a Europa? Tuve la fortuna de ir al fútbol argentino, donde no puedes negociar nada, tanto entrenamiento como partidos, en Bogotá siempre tienes esa obligación de estar al 100%, primero desde el entrenamiento te das cuenta de la intensidad, que cada día es al 100%, porque te exigen, y te lo exiges tú mismo como jugador, porque sabes que tienes que estar bien para poder estar bien en Boca, porque cada fin de semana te exigen ganar. Allá en lo personal crecí mucho, en lo deportivo y creo que allegar acá se me facilitó mucho tanto en lo físico, sumé mucha experiencia en Boca, jugar sobre presión también lo manejé muy bien, porque no es fácil cuando llegas y no acostumbras a jugar cada fin de semana con estadio lleno, fue muy lindo para mí, una experiencia espectacular, porque desde que llegué el cariño de la gente fue al máximo, eso me brindó mucha confianza para esperar el momento indicado para aguardar la oportunidad y aprovecharla”.



Guillermo Barros Schelotto siempre reconoció que usted le dio orden a Boca: “Llegó la oportunidad en el momento justo, porque venía haciendo buenos partidos, pero no era titular fijo. Creo que hubo un momento que marcó el camino para mí en lo personal, cuando venía ganándome las cosas y dije no la suelto más. Guillermo fue muy importante también porque me manejó mucho tiempo para que mi adaptación fuera buena, llegó en el momento justo y desde allí se dejó todo lo que bueno que pude en Boca”.



¿Cómo les fue en la charla con el profesor Carlos Queiroz esta semana? “Hemos tenido conversaciones para saber cómo están los jugadores, deseando que todo esto pueda mejorar en Colombia, Suramérica y ojalá la Eliminatoria pueda empezar como se tiene estipulado”.



¿Qué piensa de la actualidad de James Rodríguez? “todos sabemos de la calidad que tiene James, más allá de lo que por ahí muchos comentan, creo que él estará esperando para tomar la mejor decisión para él, su familia y su carrera, esto es el fútbol, a veces te toca estar en situaciones incómodas donde uno no lo quiere, pero es una persona ya muy grande y está esperando para tomar la mejor decisión, ojalá pueda ser pronto y volverlo a tener con la continuidad que todos queremos para verlo disfrutar en cancha y verlo feliz”.



¿Quién lo dejó escapar del Junior? “Estuve a punto de ir, creo que me bajaron del avión el mismo día, viajaba por la tarde, pero en la mañana que voy al entrenamiento el ex senador me dijo que ya no iba a viajar, que ya no me iba a vender. En ese momento quería salir del club, quería otra oportunidad de seguir creciendo estaba Junior ahí y lo veía bien para estar más cerca de la Selección, se aguantó la negociación, pero al final me fui a los Olímpicos al poco tiempo y se dio después lo de Boca”.



¿Cómo está en el manejo del idioma ruso? “(risas) eso es muy complicado, uno intenta, pero muchas veces se le complica con solo pronunciar esas palabras tan rápidas, te hablan y a veces no entiendes nada, intentando aprender el inglés de a poco para ponerse comunicarse mejor dentro del terreno de juego con los compañeros, con lo que se puede me defiendo con ellos



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces