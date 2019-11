Nacional, a consolidarse de líder: visita a Tolima, su 'bestia negra'

Atlético Nacional visita al Deportes Tolima, este miércoles desde las 7 de la noche, por la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga II-2019. Luego de imponerse en el Atanasio al Cúcuta, los ‘verdolagas’ estarán en tierra musical para verse las caras con los ‘pijaos’ que llegan motivados tras imponerse frente al Junior en Barranquilla.

El mal recuerdo de haber sufrido resultados dolorosos contra el ‘vinotinto y oro’, quedó en el pasado para Nacional. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio aprendieron de los errores cometidos a lo largo de la fase de ‘todos contra todos’ y en estos cuadrangulares, buscarán ser un equipo confiable que se imponga en todas las canchas.



Osorio presentó tres novedades en la lista de 20 convocados para afrontar este duelo que, de ganarlo, no solo estira la ventaja en su grupo y pica en punta, sino que acortaría la diferencia en la tabla de reclasificación que lidera el conjunto ibaguereño. Por estar convocados a la Selección Colombia Sub 23, Andrés Reyes y Juan Pablo Ramírez se perderán tanto este juego como el del próximo domingo contra Junior en el Atanasio. En su lugar fueron citados Cristian Moya y Juan David Cabal. Por su parte, Aldair Quintana ya se encuentra con la Selección Colombia de mayores y en su lugar estaría convocado Sebastián Guerra.



“Me parece que todos los juegos son muy importantes, éste por ser el próximo, encierra un dramatismo especial. Pero como en todos los duelos contra Tolima van a ser muy parejos, los enfrentaremos en su casa al equipo más atlético del fútbol colombiano. Pero vamos a dar cara, a jugar de igual a igual, esperamos que podamos hacer un gran juego. El profesor (Alberto) Gamero es un gran estratega, siempre tiene un equipo muy competitivo. Hemos estado preparando el juego desde la semana pasada, espero que Nacional esté a la altura y que sea un gran partido de fútbol”, remarcó Juan Carlos Osorio.



Sobre alguna alternativa de juego para contrarrestar el juego de los dirigidos por Alberto Gamero, el DT ‘verdolaga’ expresó que “debemos nivelar el aspecto atlético y físico y con nuestras maneras, debemos sacarle provecho a nuestro juego. Será un partido de igual a igual y ya miraremos quién sale vencedor. Ojalá sea para el disfrute del fútbol colombiano”.



Por su parte, Alexis Henríquez conoce muy bien a los ‘pijaos’ y saben del potencial que pueden dar en estos encuentros. “Físicamente son muy buenos, van a jugar como siempre, no creo que cambien mucho con respecto a los que jugaron contra Junior. Nosotros vamos con la idea de conseguir los tres puntos, esperaremos qué ideas tienen y nosotros ir preparados, controlar el juego, no volverlo de ida y vuelta, controlar a los jugadores rápidos que tienen”, indicó.



En cuanto al historial por Liga, Nacional y Tolima se han enfrentado en 225 oportunidades, 98 triunfos para los antioqueños contra 65 de los ‘pijaos’ y 62 empates. En goles anotados, 336 fueron verdes contra 276 de los tolimenses. Hugo Horacio Lóndero con 11 goles, es el máximo artillero en estos duelos.



El último triunfo de Nacional en Ibagué, fue el miércoles 6 de junio de 2018, por la ida de la final de la Liga I-2018, donde los ‘verdolagas’ superaron 0-1, con gol de Dayro Moreno.



Probable formación



Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Christian Mafla, Pablo Ceppelini; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera; Hernán Barcos, Patricio Cucchi.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 7:00 p.m.



Televisión: Canal RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín