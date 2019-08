¿Hasta cuándo seguirá ‘casado’ Rivera con los veteranos de Santa Fe?

Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. En Independiente Santa Fe se pasó de un extremo al otro este semestre. En las primeras fechas, Patricio Camps, en su debut como entrenador en propiedad, apostó por darle oportunidad a los juveniles y se excedió en alinear a tantos, porque no supieron afrontar la presión; mientras que desde que asumió Harold Rivera como técnico, los muchachos quedaron borrados, casi ninguno juega, para darle la responsabilidad a los de experiencia, pero ellos tampoco han podido revertir la mala situación deportiva que viven en la Liga II.

Tal vez ese desbalance es el que ha afectado el rendimiento de Santa Fe. Puede ser. Al equipo de Camps le faltaba pausa, cabeza fría, quien le pusiera el pecho a la adversidad, y había más ansiedad y nervios. Al de Rivera le sobra coraje, pero le falta chispa, velocidad, capacidad física.



“El tema de la cantera es espinoso, aquí y en todos lados. Los jóvenes en el momento que estén y muestren que están para jugar serán tenidos en cuenta (…) quiero darle la responsabilidad a los mayores, estamos en Santa Fe y hay que salir adelante”, ha manifestado Rivera, quien en cuatro partidos ha cumplido con esa premisa, poco ha cambiado su nómina tipo, y ha dejado relegado a los juveniles. Pero ojo, que con los veteranos los buenos resultados tampoco han llegado.



Contra Independiente Medellín, este domingo 1 de septiembre (5:00 p.m.) en El Campín, el cardenal volverá a intentar su primer triunfo, en juego de la 9ª fecha de la Liga II. Las preguntas ahora son: ¿hasta cuándo seguirá Rivera ‘casado’ con los de experiencia? ¿Habrá continuidad o revolución? ¿Ya están listos los juveniles para los grandes retos?



Leandro Castellanos es el experimentado que no tiene discusión. Su jerarquía en el arco ha salvado a Santa Fe de peores resultados. De resto, unas de cal y otras de arena. Por ejemplo, Carlos Arboleda no está en su mejor nivel, al igual que Fáiner Torijano; Andrés Pérez es todo corazón, pero sigue pegando y recientemente se hizo expulsar infantilmente; Juan Daniel Roa no da pie con bola y comete errores graves; mientras que Jefferson Duque no ha podido anotar gol.



Detrás de ellos hay jóvenes que esperan un guiño del entrenador. Nicolás Hernández, un sub-23, espera volver a jugar en defensa; Juan Sebastián Pedroza y José Luis Caicedo, pueden dar una mano en la primera línea del mediocampo; Edwin Herrera puede jugar de lateral o volante; mientras que Dylan Borrero.



En la fila aparecen también jugadores de mayor edad, como Sebastián Salazar, Anthony Otero, Federico Anselmo, Fabio Burbano, Brayan Perea. Ya será decisión del técnico de Santa Fe si seguir insistiendo con los mismos o buscarle variantes al difícil momento.