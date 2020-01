Santa Fe pecó y dejó escapar los puntos: 1-1 con Envigado en casa

Santa Fe jugó su segundo partido de la Liga I-2020 y llegó a su segundo empate consecutivo. El cuadro rojo empezó ganando contra Envigado, pero finalmente recibió un gol en contra y el partido quedó con igualdad a 1-1.



Jeisson Palacios fue el autor del único tanto en los rojos, mientras que Jairo Palomino marcó un golazo de tiro libre para los naranjas, que sacaron un valioso punto en Bogota.

Desde muy temprano, Santa Fe mostró su superioridad y logró llegar con peligro desde un inicio. Tanto así que la primera jugada de gol fue al minuto 20 y terminó en anotación. Fabián Sambueza lanzó un centro desde el tiro de esquina y Jeisson Palacios, central rojo, cabeceó dentro del área para vencer a Santiago Londoño, portero envigadeño.



Los leones eran ofensivos, atacaban y llegaban con peligro. Al 30, Mauricio Gómez centró el balón y le quedó a Daniel Giraldo, quien habilitó dentro del área a Patricio Cucchi, que remató de cabeza y Londoño voló para sacar el esférico al córner.



Con más ataque rojo y muy poco del naranja, terminó la primera mitad con el 1-0 a favor de Santa Fe, que tenía una mejor ilusión de resultado con el que terminó.



Empezando la segunda mitad, Envigado mejoró e intentó buscar más. Una falta cerca del área para los naranjas le dejó el balón servido a Jairo Palomino, quien anotó uno de los mejores goles de la jornada por medio del tiro libre. Leandro Castellanos no pudo ni llegar.



Cuatro minutos después quedó evidenciado lo de todo el partido: la pésima definición de los rojos. Fabián Sambueza remató desde un tiro libre y Santiago Londoño soltó el balón dentro del área, que le quedó a Mauricio Gómez. El extremo se enredó y no pudo concretar el gol debajo del arco.



Desde allí empezó el suspenso e impotencia para el equipo que dirige Harold Rivera. El equipo bogotano lanzaba balones al área y llegaba el campo naranja, pero no era claro en la última parte y no podía derribar la muralla que puso Envigado.



Con más pelotazos sin ideas y poco fútbol, Santa Fe terminó con el 1-1 y le dio un valioso punto a Envigado, que se supo cerrar en la última parte del partido y llegó a cuatro puntos luego de ganarle a Chicó por 1-0 en la primera fecha.



Los rojos, por su parte, sumaron su segundo empate y tienen dos unidades. En la primera jornada fue un 0-0 con Once Caldas y ahora se preparan para viajar a Rionegro y recuperar los puntos perdidos.