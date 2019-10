¡Es una tromba! Santa Fe sigue en ascenso: venció 2-0 a Bucaramanga

Independiente Santa Fe celebró una vez más en la Liga y por sexta vez consecutiva: el rojo venció 2-0 a Bucaramanga en la fecha 14 de la Liga y mantiene ese buen nivel. Edwin Herrera y Maicol Balanta guiaron al rojo al triunfo con sus goles.

Muy rápido avisó el rojo capitalino con un golazo de Nicolás Hernández, quien remató con un potente cabezazo que se fue por arriba del travesaño con solo dos minutos de juego.



La única acción clara del visitante sobre el arco de Leandro Castellanos fue de Sherman Cárdenas, al 11, pero bien estuvo el capitán rojo para evacuar el balón.



La vía aérea era el camino y con Fáiner Torijano volvió a poner peligro en el arco de Christian Vargas, quien ya tenía bastante trabajo.



Sin embargo, fue al 28 que apareció la luz. Edwin Herrera tomó el esférico desde su área, corrió sin marca alguna y, apenas vio el espacio, remató con la pierna izquierda contra el palo más lejano de Vargas. El balón entró con delicadeza y el joven canterano cardenal no pudo contener las lágrimas por celebrar su primer gol en la Liga mientras sus compañeros lo abrazaban.

Edwin Herrera junto a Dylan Borrero en la celebración del gol. Foto: Héctor Fabio Zamora/CEET

Desde ahí fue un monólogo de Santa Fe, que tuvo el control del esférico y de las acciones del partido. El rojo una vez más fue mejor que su rival hasta que llegó el tiempo del descanso.



En el segundo tiempo el rojo no paró la intensidad. Con pocos minutos de iniciado el encuentro, de un saque de banda que Bucaramanga no despejó, Maicol Balanta apareció para rematar el esférico y celebrar el 2-0.

Maicol Balanta llegó a su cuarto gol en la Liga. Foto: Héctor Fabio Zamora/CEET

Santa Fe no bajó el ritmo y con Fabián Sambueza estuvo cerca de celebrar el 3-0, pero el balón pegó en el palo y luego despejado.



Una más tuvo el rojo, esta vez en los pies de Jefferson Duque, pero la buena intervención de Steve Makuka impidió que el remate llegara a las manos de Vargas.



Con el pasar de los minutos, Santa Fe se conformó con el 2-0 y aunque Bucaramanga tomó más posesión del útil, no logró generar opciones en el arco de Castellanos.



Con este resultado, Santa Fe quedó noveno en la tabla de posiciones con 20 puntos y una diferencia de +3, los mismos que el octavo (Once Caldas) aunque el conjunto de Manizales ha marcado 16 goles y el de Bogotá 13, situación que lo hace estar por debajo en la tabla.