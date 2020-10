Santa Fe ganó, gustó y goleó: 4-1 sobre Alianza y para seguir arriba

Independiente Santa Fe dio este martes una clase de contundencia en El Campín, ganándole 4-1 a Alianza Petrolera en partido de la fecha 12 de la Liga 2020. El cardenal demolió a su rival con entereza, trabajo por las bandas, seguridad en defensa y mediocampo y una infalible definición.



Jorge Luis Ramos fue el gran protagonista, pues marcó doblete y se mandó una joya de gol, de taco; Enrique Serje y Luis Manuel Seijas aportaron un tanto para sellar la goleada cardenal.



El dueño de casa defendía un invicto en su estadio de 15 partidos. No pierde desde el 22 de agosto de 2019 y quería continuar consolidándose en la Liga, pues se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.



Santa Fe encontró a los 13 minutos el primer gol, que nació en una linda sociedad entre Kelvin Osorio y Jonathan Herrera, este último jugando como lateral izquierdo; el balón le quedó a Jorge Luis Ramos, quien marcó ante un arco sin su protector, pues Ricardo Jerez había salido en vano. 1-0 y tranquilidad para los conducidos por Harold Rivera.



El albirrojo dio ciertas ventajas en la mitad del campo, con John Velásquez perdido y con filtraciones en su zona de seguridad. A los 39, Julián Zea empató para Alianza, tras capturar un rebote que dejó Leandro Castellanos. 1-1 debido a que el local se había relajado.



Ya en la segunda parte, el marcador volvió a desequilibrarse y fue gracias a una de las armas favoritas del expreso bogotano: pelota quieta que cobró Fabián Sambueza y que cabeceó Enrique Serje a los tres minutos de la complementaria; 2-1 y esta vez no se confiaron, si no que fueron por más.



A los 66 minutos, Harold Rivera hizo dos cambios: sacó a Serje y a Velásquez, metiendo a Mauricio Gómez y a Luis Manuel Seijas. Con ese par de variantes, Santa Fe llenó su mediocampo de fútbol: Sambueza había avisado tras un pase de Seijas; pero a los 81, el ‘Chino’ asistió a Jorge Luis Ramos para que anotara un verdadero golazo de soberbio taconazo.

El sello lo puso ‘Luisma’ Seijas, quien cabeceó entrando al área y le cambió el palo a Jerez. Golazo, sonrisas y abrazos, para un Santa Fe que sigue fortaleciéndose de cara al remate del campeonato.