Santa Fe, ilusión para 2020: 'es 90% seguro que firmaré con el club'

Santa Fe se prepara para el 2020 y ya busca nuevos futbolistas para el próximo año y volver a pelear los torneos de Colombia, que tanto le hicieron 'quite' en este 2019.



Entre rumores de posibles fichajes está Kelvin Osorio, una de las figuras de Patriotas que habló sobre este interés de Santa Fe y de su posible llegada al equipo.

"Es 90% seguro que firmaré con Santa Fe, todo ya está, falta definir unos temas contractuales (firmar el contrato), se habló una parte económica, pero no toda", dijo en el 'Vbar Caracol'.



Por otro lado, también se describió y contó que Harold Rivera ya le dio su aprobación para llegar al club cardenal. "Rivera me dijo que soy el jugador que quiere en su sistema, una línea de tres ida y vuelta, tengo el perfil zurdo, me va muy bien en esa posición y llego al gol".