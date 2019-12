Respiran tranquilos en Santa Fe: la joven figura que estará en el 2020

Santa Fe quiere repetir en el 2020 todo lo bueno que hizo en el 2019 desde que llegaron Harold Rivera, a la dirección técnica, y Eduardo Méndez, como presidente del club.

Para ello, el club quiere retener a la nómina que los llevó a ilusionarse en este semestre y uno de los jugadores claves en la zona defensiva fue Nicolás Hernández.

En el entorno del rojo creció una preocupación luego de que se especulara con que Nacional quería llevarse al joven defensor para el 2020. Los rumores crecieron mucho más luego de que se confirmó la partida de Alexis Henríquez, pues el verde se queda sin jugadores para esa importante zona del campo.

No obstante, fue el propio presidente de Nacional, Juan David Pérez, quien confirmó la continuidad del defensor en Santa Fe para el 2020. “Nicolás Hernández tiene contrato hasta junio del próximo año. El préstamo no se ha vencido. No ha sido tenido en cuenta para traerlo antes de ese tiempo", afirmó.

Con esto, Santa Fe asegura al joven defensa para el 2020 y aunque existe una opción de compra por 4 millones de dólares, solo el tiempo dirá si el rojo podrá quedarse con uno de los prospectos del fútbol colombiano en esa zona.