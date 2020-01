No quieren más indisciplina: Maicol Balanta podría salir de Santa Fe

Independiente Santa Fe ya trabaja en su pretemporada. El equipo bogotano ya está concentrado y entrena a doble jornada en su sede deportiva. Así, Harold Rivera espera tener un equipo altamente competitivo para la Liga I-2020 y demostrar un avance en su idea para el primer partido de preparación, el próximo 13 de enero contra Deportivo Cali.



El entrenador cardenal ya dispone de los nuevos fichajes, como los argentinos Matías Ballini y Patricio Cucchi, así como jugadores como Kelvin Osorio y Diego Valdés, entre otros.



Revise aquí las Altas y Bajas de Santa Fe y de todos los equipos de la Liga



Sin embargo, hay una piedra en el zapato en la pretemporada albirroja. Algo que inquieta y disgusta al director técnico, que no tiene con buena cara a los futbolistas que son referentes y que provocaría una decisión determinante para el futuro del equipo de parte de la dirigencia.



Maicol Balanta, atacante que terminó con muy buenos números en 2019 y que sonó como fichaje de Atlético Nacional, tiene molesto a todos en Santa Fe. El vallecaucano, quien el pasado 2 de enero cumplió 30 años, no se ha presentado a la pretemporada; no se ha realizado exámenes médicos y mucho menos ha aparecido para explicar su injustificada ausencia. Parece que la fiesta de cumpleaños se alargó más de la cuenta.



FUTBOLRED constató que Balanta Peña es el único de los jugadores cardenales que no está en la pretemporada. También se enteró que los líderes del equipo ya no aguantan más su indisciplina, pues el año pasado tuvo varias salidas en falso, pero lo necesitaban para una remontada memorable que todavía está en el corazón de los aficionados.



Sus goles, desbordes y asistencias aportaron para que Santa Fe saliera de la crisis y terminara siendo protagonista. Pero este año es borrón y cuenta nueva y los futbolistas, así como Harold Rivera, no le van a pasar una más a Balanta.



En la dirigencia de Santa Fe ya estudian el futuro de Maicol Balanta. El jugador no tiene justa causa para ausentarse por tantos días y podría tomarse como abandono de cargo. Así que esta semana será vital para definir el caso del delantero, si es que aparece.