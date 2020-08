Santa Fe y Fabián Sambueza: el último capítulo sería con final feliz

Independiente Santa Fe ha tenido dificultades para retener a los mejores jugadores de su plantel, pues desde que asumió Eduardo Méndez como presidente el club se declaró en insolvencia e incluso se acogió a la ley para tener facilidades de pagos con sus acreedores. Y con la crisis que desató el coronavirus, las cosas se pusieron más complicadas. Es así que una de sus principales figuras, Fabián Sambueza, ha estado muy cerca de alejarse del equipo bogotano y no renovar su vínculo.









El volante argentino pidió mejores condiciones salariales para firmar un nuevo contrato con el club cardenal, pero la respuesta no colmó sus expectativas. En Santa Fe no quieren prometer lo que no pueden pagar, tampoco empeñar las arcas para cumplir con altos sueldos, así que comenzaron a distanciarse las posiciones.



Además, hay que agregarle las promesas de los empresarios a Sambueza, que le hablaban de opciones y ofertas de equipos en Colombia y el exterior. Pero el jugador, por el momento económico, era costoso para clubes como América de Cali, y las opciones de clubes extranjeros no han llegado de manera oficial.



De esa manera, en los últimos días se reactivaron las conversaciones entre Sambueza y Méndez. El jugador ve con buenos ojos la posibilidad de quedarse en Santa Fe; solo lo movía la idea de garantizar un mejor futuro para su familia, pero ante las circunstancias, y ante las promesas que no se dieron en el mercado, el 'Chino' estaría a gusto de quedarse al comando de Harold Rivera.



"Esta semana podría encaminarse todo. El presidente siempre ha sido claro con el jugador y le va a dar todas las garantías, pero con el presupuesto que tiene el club, nada más. Y Sambueza siempre ha sido amable, siente cariño y gratitud, solo que a veces les pintan pajaritos en el aire a los futbolistas", le manifestó a Futbolred un allegado a la dirigencia albirroja.