El partido de los coleros entre Rionegro y Huila terminó sin emociones

Rionegro Águilas y Atlético Huila empataron 0-0 en el primer partido de la fecha 13 de la Liga I-2019. Ambos equipos llegaron con una pésima campaña a este juego y no pudieron sacarse diferencia. Todo continúa igual en la tabla y en el descenso.

El primer tiempo empezó bastante emotivo. Los visitantes buscó el arco rival con Michael López y Kevin Agudelo, pero en la primera tapó Luis Delgado y en la segunda se cruzó Carlos Ramírez para enviar al tiro de esquina.



Los locales también se despertaron y encontraron en Jacobo Escobar el desequilibrio en el frente de ataque. El joven atacante chocó con Felipe Cardozo, quien tocó el balón con la mano, pero el juez Lisandro Castillo no sancionó penalti.



El mismo Escobar tuvo la primera opción clara para Rionegro con un buen remate de tiro libre al que llegó Aldair Quintana para enviar al tiro de esquina. Otra acción del joven atacante terminó en el palo minutos después.



Cuando el primer tiempo estaba por finalizar, Michael Ordoñez remató desde fuera del área y Luis Delgado atajó el esférico para sellar su arco en cero.



Para el inicio de la parte complementaria llegó el tercer cambio de Rionegro porque buscaba ser ofensivo, pero los cambios no surgieron efecto rápidamente.



Huila se adueñó del balón y se volcó al área rival, pero la falta de precisión en el tramo final del terreno no les permitió tener acciones de gol.



Los antioqueños tuvieron una opción más, pero Quintana se mostró seguro bajo los tres palos. No obstante, los minutos finales del encuentro llegaron con la posesión de Huila, aunque no dejó ningún efecto.



Los locales desperdiciaron la oportunidad de ascender en la tabla de posiciones y en el descenso, mientra que Huila no alargó su ventaja en estos dos ítems.