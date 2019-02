Jugadores y directivos respaldan al técnico Octavio Zambrano en DIM

Esta mañana, en la sede deportiva Raúl Giraldo en Llanogrande, el Deportivo Independiente Medellín atendió a los medios de comunicación, donde el presidente Michael Gil Gómez y los jugadores respaldan el proceso de Octavio Zambrano y se comprometieron a salir de este bache, que incluye una eliminación de la fase dos en la Copa Libertadores y el último lugar de la Liga I-2019, sumando dos puntos de 15 posibles.

“Hoy queremos reiterarles el apoyo que tiene nuestra institución con el cuerpo técnico. Debemos ser nosotros de la hinchada que tenemos, eso nos hace que seamos mejores, sabemos cómo hacerlo y mediante esta rueda de prensa queremos manifestar el apoyo”, expresó el presidente del conjunto ‘poderoso’.



Por su parte, David González se refirió al tema, “estamos acá para que no se vean las caras de dos o tres como en el semestre anterior donde pasamos un momento similar. El hincha se merece que nos vea comprometidos y con la mayor intención de sacar esto adelante”.

Además, “no queda más que poner el pecho, ganar el próximo partido. Tenemos la posibilidad de conseguir dos buenos resultados para rematar con un buen clásico y así podernos reivindicarnos”.



Sobre las reuniones que ha sostenido el grupo, González remarcó que “hemos tenido reuniones como siempre, sin importar el momento. El grupo tiene una comunicación abierta, formamos lazos y amistad”.



Pensando en lo que viene y cómo se puede mejorar, David sostuvo que “uno puede ayudarse entrenando bien, cuidándose, acatando las órdenes tácticas, pero no deja de ser fútbol y ambos equipos se preparan para ganar. Queremos sacar los pensamientos negativos y levantar el ánimo, llegar al partido del domingo como si fuera el primero del año. Que ese estado de ánimo nos lleve a estar tranquilos y que podamos tomar buenas decisiones para ganar los partidos”.



En esta rueda de prensa también habló Octavio Zambrano, quien aceptó los errores cometidos, agradeció el apoyo del grupo, aunque no cree que sea para él sino para el proceso que viene adelantando con el equipo, donde fueron finalistas el año anterior.



“Estos procesos son de picos y valles, luego de haber alcanzado un pico el año pasado, estamos en un momento difícil, pero creemos que tenemos partidos por delante para reivindicarnos”.



Además, “todo técnico ha pasado situaciones como estas, pero soy un hombre de soluciones, sé que he cometido errores, pero me entretengo más en buscar resolverlos. Cuento con jugadores talentosos que me tranquiliza para recomponer el rumbo. Entiendo lo que siente el hincha y estamos obligados a ser mejores”.



Frente a los rumores de un camerino roto, Zambrano apuntó que “no creo que este camerino esté dividido. Somos personas inteligentes con varios puntos de vista, nos comunicamos, a veces estamos de acuerdo otras no. Pero en la cancha, todos queremos ganar los partidos”.



Otro de los jugadores que hablaron frente a los medios, fue el volante Andrés Ricaurte, quien quiere volver a brillar en la creación del equipo del pueblo. “El respaldo que la gente pretende es el resultado, es lo que más quisiéramos. Más allá de un respaldo moral, nos esforzamos para sacar buenos resultados en la cancha, a veces no se da, pero es una realidad que nos toca vivir. Ojalá a partir del domingo podamos cambiarla”, remarcó.

Finalmente, hablaron Jesús David Murillo y Elvis Perlaza, defensas del ‘rojo’ quienes aceptaron que deberán mejorar su rendimiento para los próximos partidos.



“Somos conscientes de lo que ha pasado, no es justo las fallas defensivas, pero hemos estado puesto todo a la disposición para mejorar. Sabemos que desde el fondo parte la confianza y esperamos hacer un buen trabajo a partir del domingo”, precisó Murillo.



“No hemos tenido las mejores presentaciones en estos primeros partidos, los hemos analizado después y sabemos los errores que hemos cometido. Pero queremos seguir trabajando, enfocados en esa solidez para que el equipo sea más fuerte. Confío en el plantel que conformamos”, declaró Perlaza.



Independiente Medellín recibe este domingo al Deportivo Cali con la necesidad de mejorar su juego y reflejarlo con un resultado que devuelva la calma a un grupo que está tirando para el mismo lado.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín