Radiografía de la desbandada en Santa Fe: ¿se van todos los que son?

Independiente Santa Fe sorprendió con la noticia de la salida de 29 jugadores, varios históricos y otros tantos muy metidos en el corazón de los hinchas.

Pero Santa Fe está en un proceso de restructuración económica que lo obliga a recortar sus gastos hasta el último límite y la decisión, al menos desde el punto de vista financiero, era urgente.



Otra es la discusión deportiva, que pasa por saber si todos los 29 que se van debían irse, si se extrañarán o no, si serán correctamente reemplazados. Esa es la revisión que empezaremos a hacer aquí:



El dato contundente, según la cuenta Datos Santa Fe y otros portales estadísticos, tiene que ver con los jugadores que no disputaron ni un solo partido oficial vestidos de rojo: Sebastián Sánchez, Aldair Gómez, Diego Basto, Gustavo Chará, Thiago Goes, Kevin Mier, Yonathan Murillo y Juan Sebastián Duque. Obviamente, dejar de pagar esos salarios era más que justificado.



Y bajando en la lista hay muchos nombres que, en definitiva, no se extrañarán.... de hecho, muchos los recordaron cuando aparecieron en la lista de los despedidos.



Juan David Valencia Hinestroza, de 33 años, hace tiempo arrastra problemas físicos y en todo 2019 solo jugó 6 partidos y marcó un gol. En los últimos tres años contabilizó 55 encuentros con los 'cardenales', con 4 goles.



Jhon Fredy Miranda (22 años) suma 37 partidos con Santa Fe y tres títulos en cuatro temporadas, pero en el último año solo jugó 82 minutos en 5 partidos de Liga, sin goles.



Faider Fabio Burbano Castillo tiene 27 años y, en total, 31 partidos vestido de rojo, 26 de ellos en Liga, con 2 goles en la temporada 2019. Parece costoso para un aporte reducido.



Nicolás Gil Uribe lleva unido a Santa Fe buena parte de sus 22 años, suma 26 partidos pero no logró hacerse imprescindible y en 2019 solo jugó 7 partidos.



Antony José Otero Carrascal, de 22 años, volvía a Santa Fe (en dos temporada suma 22 juegos) como gran promesa desde Leones, pero apenas jugó 22 minutos en la Liga durante todo el 2019. Intrascendente.



Miguel Ángel Solís Lerma tiene ya 36 años y en cuatro temporadas con Santa Fe apenas suma 16 partidos jugados. Es un caso idéntico al de Brayan Andrés Perea (26 años), quien contabiliza los mismos 16 juegos de rojo y el mismo poco peso de su compañero. Jugadores que no se extrañarán...



Jorge Leonardo Obregón Rojas suma 14 duelos, Federico Arbeláez Ocampo (23) tiene apenas 9, Roger Mauricio Torres (28 años) otros 9, Duvier Alberto Mosquera Palacio (21 años) solo 8, Tomás Maya Giraldo (23 años) no pasó de 9, Jhon Jarvey Chaverra Mendoza (26 años) solo llegó a 3, el arquero Diego Alejandro Martínez (30 años) solo jugó tres veces.





Distintos son otros casos que sí llamaron la atención y que, oficialmente, no se han explicado. Uno de ellos es la promesa Dylan Felipe Borrero (17 años), quien suma 10 partidos, muchos dando una mano importante en la recuperación del equipo en el segundo semestre. Se dice que iría a Brasil.



Es la misma extrañeza que causa la salida de Sebastián Enrique Salazar Beltrán, de solo 24 años, con 164 partidos vestido de rojo (4 goles), ganador de seis títulos y en el equipo desde las divisiones inferiores.



El caso se parece al de Juan Daniel Roa Reyes, con 405 juegos de rojo y un récord nada despreciable: es el segundo con más juegos después de Alfonso Cañón, el que más victorias logró en clásicos bogotanos, el ganador de 8 títulos con el equipo cardenal. Y apenas tiene 28 años. ¿Ciclo cumplido? ¿A dónde irá? Nada se sabe.



Los casos de los veteranos Robinson Zapata (6 títulos, 141 juegos) y Ómar Sebastián Pérez (374 juegos) y sus 9 títulos, además de ser el extranjero con más partidos jugados en Santa Fe, son distintos pues se esperaba que se fueran por tener su ciclo cumplido. Igual que Jefferson Andrés Duque Montoya, nuevo refuerzo de Nacional, a pesar de sus 6 goles en 25 partidos y el cariño de la hinchada.