Los grandes son protagonistas: así se jugará la fecha 7 de Liga

La parte alta de la tabla está disputada por grandes equipos que luchan y se ilusionan para ser nuevos campeones del torneo. América, por su parte, jugará en Bogotá y habrá grandes partidos en la fecha 7 del torneo.



En Cali habrá duelo de verdes, que será el encuentro más llamativo de la jornada.

Así se jugará la fecha 7 de la Liga:

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 7



21 de agosto



Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs Patriotas FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports (señal alterna)



Envigado FC vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



22 de agosto



Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Rionegro

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



4 de septiembre



Unión Magdalena vs Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: RCN



*Este partido fue modificado debido a que la Fuerza Pública disponible en la ciudad de Santa Marta, estará activa en la seguridad del buque USNS Comfort que desarrollará una brigada de salud en la bahía, de la cual se estarán beneficiando 6100 pacientes de la comunidad.



Atlético Huila vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Tomada de Dimayor*