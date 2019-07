20 de julio con mucho fútbol: así se jugará la segunda fecha en Liga

La segunda fecha de la Liga II-2019 comenzará el viernes 19 de julio y finalizará el lunes 22. Con esto, el 20 de julio, día festivo en Colombia tendrá mucho fútbol con cuatro partidos.

Según la información inicial de Dimayor, estos serán los horarios en los que se jugarán los partidos de la segunda fecha de la Liga I-2019.

19 de julio



Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



20 de julio



Unión Magdalena vs Atlético Huila

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: RCN



Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs América de Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



21 de julio



Alianza Petrolera vs Rionegro

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Patriotas FC vs Atlético Junior

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



22 de julio



La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports