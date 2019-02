Nacional vuelve a la rotación contra Jaguares, líder de Liga

Atlético Nacional recibe este sábado a Jaguares de Córdoba desde las 7:45 p.m. por la tercera fecha de la Liga 2019-I. Los verdolagas se impusieron a mitad de semana contra Bucaramanga y buscarán sumar una nueva victoria que les permita escalar posiciones en la tabla previo al viaje a Venezuela por Copa Libertadores, donde enfrentará a Deportivo La Guaira.

Pensando en la seguidilla de partidos que tendrá en este mes, Nacional rotarán varias posiciones, buscando que el equipo tenga competencia

Autuori precisó que “no hubo tiempo para preparar nada, tuvimos mucho tiempo en el aeropuerto, nos complicó la planificación. Estos últimos entrenamientos enfatizamos la recuperación. El equipo está mejorando, poco a poco estamos mostrando lo que queremos. Vamos a enfrentar a un equipo complicado que viene en buen nivel, estamos viendo una estrategia para conseguir otra victoria”,



“Vamos a tratar de aprovechar el buen momento que tenemos y también que Nacional no anda muy bien. El hecho de que ellos no estén futbolísticamente de la mejor forma, no quiere decir que debemos confiarnos. Nacional es un equipo grande de Colombia y será complicado enfrentarlo", dijo el delantero Pablo Rojas.



Probable formación

Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Christian Mafla; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Vladimir Hernández, Steven Lucumí, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori



Jaguares, ante un reto atractivo



Jaguares ha ganado en sus dos primeras salidas, por lo que espera mantener ese ritmo ante los verdolagas para sostenerse en los primeros lugares de la tabla.



Otro tema al que le apunta el cuadro cordobés es ganarle por primera vez a Nacional, puesto que en diez partidos ante los verdes en Liga no lo han podido superar, registra nueve caídas y un empate 1-1, mientras que en Copa tiene dos caídas e igual número de igualdades.



Probable formación:

Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Leonardo Escorcia, Jesús Murillo; John Mosquera, Fabián Mosquera; Pablo Rojas, Harrison Mojica, Mauricio Cortez; Rafhael Oliveira.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Gudilfredo Avendaño Méndez

Montería, Especial para EL TIEMPO