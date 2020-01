¿Rumbo paraguayo? Presidente de Nacional habló del futuro de Bocanegra

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, aseguró que Daniel Bocanegra continuará en el cuadro verdolaga y que no ha recibido la llamada de Olimpia de Paraguay, equipo que supuestamente se quería llevar al jugador.

En dialogo con ‘Futgol 970’, Pérez confirmó que Olimpia no se ha comunicado con Nacional para intentar ficharlo. Además, dijo que Bocanegra es un jugador que aún tiene contrato y que es vital para el proyecto de Juan Carlos Osorio.



“No tenemos nada, no hubo ningún llamado, me entero por ustedes. Daniel (Bocanegra) tiene contrato con nosotros hasta julio del 2020 y actualmente está haciendo pretemporada", dijo el presidente verdolaga.

Juan David Pérez, presidente del Atlético Nacional (Col) también habló con #Fútgol por @Universo970py.



Sobre el interés gumarelo hacia Bocanegra dijo: "No tenemos nada de parte de Libertad. El mercado siempre está abierto"



Aseveró también que el contrato vence en junio. #970AM pic.twitter.com/wiubh3oM0o — Futgol 970 - Oficial (@Futgol970py) January 8, 2020

Por ahora, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio sigue realizando pretemporada previo al inicio de la Liga I-2020, teniendo claras las obligaciones de Nacional de obtener algún título esta temporada.