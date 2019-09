Pinto, sin evasivas: ¿Camerino roto? ¿Problemas con los árbitros?

Jorge Luis Pinto no le huye a ningún tema y así lo demostró en la última entrevista con 'La Casa Azul radio', de 'Colmundo'. Allí, el entrenador de Millonarios habló de las polémicas que han rodeado al equipo en la última semana.

Sobre el arbitraje de los últimos partidos, el entrenador señaló que ha intentado no generar polémica, pero que sí está molesto con algunas decisiones.

"Me he comido la lengua, pero estoy que reviento porque hay cosas que no puedo aceptar dentro del arbitraje. Hay detalles que he visto que no son correctos. Hay perdida de tiempo de los equipos que vienen a Bogotá, ya no hay respeto por eso. Hemos dado ventajas y por eso hablé lo de las multas. (Contra Santa Fe) Desde mi punto de vista tuvo que haber por lo menos dos expulsados porque hubo treinta faltas, es el segundo partido con más faltas, porque el primero es Tolima con 32", expresó.

Pinto también reconoció que fue superado por el rojo en el clásico de este fin de semana y por eso cambió su forma de trabajo, pues se apresuró para analizar lo que pasó en ese encuentro.

"Los detalles los tengo anotados y los trabajo. Veo videos martes o miércoles, pero antier (domingo) fui a verlos porque no podía entender que me jugaran y ganaran de esa manera, que no tuviéramos esas salidas que tenemos nosotros y el control. Me fui a analizarlos y conversarlos con los jugadores luego. Hubo descanso para los jugadores luego de la presión del clásico", señaló.

También hubo momento para hablar de los rumores que algunos han hecho sobre supuestas molestias en el grupo, aunque el entrenador ha desmentido esta situación.

"Cometemos errores, pero es una familia y un buen grupo humano. Nos buscamos integrar en todos los sentidos, que tengamos la actuación de una familia y grupo de amigos. Cuando yo vea que las cosas no son así o que se disgrega el equipo yo seré el primero en decirlo", dijo.