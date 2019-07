Conozca a Thiago Góes, joven brasileño al que le apostó Santa Fe

Santa Fe había mencionado antes de finalizar la Liga I-2019 que el proceso de Patricio Camps iba a ser de renovación y de buscar nuevos talentos. Una joven apuesta a la que el conjunto cardenal le apostó fue a Thiago Góes, brasileño de 18 que fue contratado por el cuadro rojo.



El volante de creación habló con FUTBOLRED sobre su contrato, posibilidades de jugar en el equipo principal y por qué Santa Fe se interesó en él.

El interés de Santa Fe antes de ser fichado...



"Estaba en Atlético Mineiro, pero mi contrato ya se había terminado. Mi representante habló en Colombia y me dijo que Santa Fe tenía ganas de que yo fichara con ellos. Yo sabía de Santa Fe, es un equipo grande y no lo pensé dos veces".



Su posición y modo de juego...



"Yo juego de volante 10, de creación. En mi primer partido con la equipo sub-23 de Santa Fe ya anoté gol".



¿Por qué Santa Fe lo eligió?



"Creo que, como soy joven, evolucionaré mucho en Santa Fe, espero dar lo máximo para el equipo en cada juego y ayudar a hacer una gran temporada. Me imagino que siempre es bueno fusionar la experiencia con la juventud y creo que Santa Fe lo hará esta temporada y de joven intentaré aprender más de los jugadores más experimentados para ponerlo en práctica".



¿Qué conoce del fútbol colombiano?



"Desde que era un poco más joven, siempre he seguido el fútbol colombiano, principalmente en la Copa Mundial 2014. Me encantó ver los partidos de la selección y tengo a James como espejo para mí. Sé que el fútbol colombiano ha estado creciendo con cada año que pasa y espero contribuir al crecimiento. También acompañé a Santa Fe en 2015, cuando eran campeones de la Suramericana. Fue un muy buen equipo".



Sus ídolos...



"Tengo algunos ídolos, pero Ronaldinho por todo lo que hizo para el fútbol es mi mejor ídolo. James también es uno con el que he estado desde que era nuevo, me gusta mucho y juega en la misma posición que yo".



El tema de su contrato...



"Firmé por 2 años de contrato. Formaré parte del equipo principal, pero también, cuando sea necesario, jugaré para la sub-23. Si me inscriben, ocuparé plaza de extranjero".



Miguel Ángel Machado

Periodista de FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom