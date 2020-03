Jefes de clubes pugnan por juegos a puerta cerrada: ¿parar o no parar?

La decisión del Gobierno nacional de suspender eventos que congreguen a más de 500 asistentes, lo cual aplica a casi todos los partidos de fútbol del país, no solo sorprendió sino que reveló una pugna interna en la Dimayor: los que prefieren parar el torneo antes que jugar a puerta cerrada vs los que no tienen taquilla que perder y exigen jugar sí o sí.

En una orilla están clubes con mucha hinchada en el país, como Millonarios, Nacional y América, y en el otro, los líderes de clubes como Envigado o La Equidad, que representan los intereses de los más chicos.



El fondo de la diferencia es claro: las pérdidas económicas derivadas de jugar sin público afectan a los grandes por taquilla y patrocinios, entre otros rubros; pero los demás, que no tienen ese caudal de audiencia, compensan con otros ingresos y de paso pueden aprovecharse de los calendarios apretados para sorprender y, en una de esas, clasificarse a una final o hasta ganar un título.

Parar antes que jugar sin público



En la vereda de quienes prefieren una suspensión del torneo, como ya pasó en Italia o España, por poner ejemplos, están Millonarios, Nacional y América.



“Vivimos fundamentalmente de la taquilla, es el ingreso base para atender las obligaciones, especialmente los costos de los jugadores. Y Jugar a puerta cerrada, nos quebramos”, explicaba Enrique Camacho, presidente de Millonarios, tras conocer las disposiciones del Gobierno respecto de la pandemia que ya es el coronavirus.



Y su solución parece simple: “Depende cómo evolucione la pandemia, pero es preferible acomodar luego las fechas, jugar más seguido, la eliminatoria se suspenderá (como ya ocurrió), igual que la Copa América (pasaría la próxima semana), que ocupaban un mes y medio, y eso daría espacio para jugar los partidos”, añadía.



Su colega en Nacional, Juan David Pérez, compartía la preocupación: “una de las mayores fuentes de ingreso es la que se genera por la explotación comercial del día de partido, tanto por el rubro de taquillas como el de pauta publicitaria de marcas aliadas. En nuestro caso este ingreso representa un valor cercano al 30% del total de nuestros ingresos presupuestados", explicó.



En el mismo sentido se pronunció Mauricio Romero, presidente del América: “jugar a puerta cerrada es un golpe difícil porque dependemos de las taquillas, hay unos abonos que están vendidos, promociones que ya están pagadas, gestión de hinchas”, se quejó.

Y la solución es idéntica a la de Camacho: “Nuestra postura como club es la de proponer que se haga un alto en la Liga BetPlay y Dimayor y se busquen fechas a futuro”, dijo Pérez.

Jugar antes que facturar: la otra orilla



Los clubes más chicos, en contraste, tienen otras prioridades: “Primero la salud, la vida el ser humano. Entiendo que afecte a equipos con mayor hinchada, a todos nos afecta en temas comerciales por patrocinios, taquillas, pero para qué dinero si perdemos la vida. Hay que proteger la vida y es la posición e Envigado. Sé que hay compromisos, nóminas, proveedores que hay que pagar, pero nada hacemos sino protegemos primero la vida”, dijo Ramiro Ruiz, presidente de Envigado.



En ese sentido, Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, entendió a sus colegas más poderosos pero defendió su interés: “Estoy de acuerdo con ellos, tienen una gran afectación, mucho mayor que la puede tener Equidad. Pero esta es una situación nacional y mundial que hay que atenderla, por lo cual es preferible jugar a puerta cerrada que aplazar el torneo. Estoy contra la suspensión porque no puedes suspender los contratos con los jugadores, eso es absurdo, hay que pagarles igual y eso se hace pero si están en competencia, solo por entrenar es un daño mayor”.



Tan seguro está de no parar sino jugar, aunque sea a puerta cerrada, que está pensando en esos costos sin público antes que en dejar de competir: “Hay un costo alto para los equipos por el tema de taquillas, pero además está el costo de abrir un estadio que es muy alto, y nos van a cobrar a puerta cerrada o abierta lo mismo. Así que habría que mirar de parte del Estado”, dijo.

¿Y la opción de un solo torneo en el año?

Otro motivo de discordia es la posibilidad de jugar un solo torneo al año como solución para un calendario que ya está muy cargado de partidos, más allá de la suspensión de la Eliminatoria a Qatar y los duelos de Copa Libertadores.



Una opción sería un solo campeón en el año, pero solo para los equipos más grandes: “para mí es ideal, así se juega en todo el mundo, pero los equipos pequeños aquí no lo aceptan”, dijo Camacho.



Pérez, de Nacional, estuvo de acuerdo: “Todas las posibilidades hay que esperarlas, estar muy abiertos y revisar todo, pero lo que no podemos es desesperarnos”, apuntó.



En cancha neutral, muy neutral, apareció Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: “Me reservo mi opinión hasta que el presidente de Dimayor nos diga qué dispone el Gobierno y entonces tomaré una decisión. Estoy del lado de esperar la información”.



Pero en Equidad simplemente no se considera: “No lo permite el estatuto, que especifica que una vez iniciado el torneo no se permite cambiar las condiciones del mismo”, dijo Zuluaga, quien al comienzo de la charla con FUTBOLRED aseguraba que en una situación así había que acomodarse a la circunstancia y colaborar. “No es la solución, los torneos están diseñados y la planificación está hecha para eso”, concluyó.



¿Quién ganará el pulso? Los chicos tienen de su lado la opinión del presidente de Dimayor, quien se mostró del lado de jugar a puerta cerrada: “Aquí, hay que buscar cómo jugar porque después no hay cómo pagar salarios”, opinaba. El nuevo cronograma mostrará cómo están realmente las cargas al interior de la entidad.