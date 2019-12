Los duros señalamientos entre los dirigentes del fútbol colombiano

El martes 2 de diciembre fue un día especial en Cartagena, donde se sorteó la Copa América 2020 con la presencia de directivos del fútbol internacional y colombiano. Pues fueron los dirigentes del balompié nacional los protagonistas de un hecho que posiblemente tenga repercusiones en la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol.

Según pudo conocer la Unidad Investigativa de El Tiempo, varios directivos de clubes y de la FCF partieron en un catamarán para celebrar en privado. El anfitrión del evento fue Jaime Pineda, accionista del Once Caldas y uno de los miembros del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), fue grabado mientras se refería en tono despectivo de algunos de sus colegas dirigentes y hasta pudo haber tenido una confrontación verbal con uno de ellos.

El Tiempo estableció, según relatos de asistentes a dicho evento, que Pineda discutió fuertemente con Roberto Rodríguez, presidente del Real San Andrés, con quien “ya en otra ocasión habían tenido un altercado". Además, el mismo Pineda se refirió de Eduardo Méndez como “un abogado de bandidos, refiriéndose a narcotraficantes. Y que debería salir del fútbol". Aunque también nombraron a otros dirigentes que han sido defensores de la mafia, aseguró el diario nacional.

La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció comunicación con Méndez y, aunque él confirmó dicho acontecimiento, no se quiso referir al tema; mientras que Pineda y Rodríguez mantuvieron silencio y no respondieron.

No obstante, estos hechos parecen tener repercusiones fuertes en la dirección de la FCF. Aunque los voceros oficiales de esta entidad le expresaron a El Tiempo que este suceso fue producto del alcohol y la división ya conocida entre algunos grupos de dirigentes por la distribución de los derechos de televisión, el cargo de Jaime Pineda podría estar en riesgo.

Hace algunas semanas, el mismo Pineda pidió una licencia de tres meses, por causas personas, que no le fue otorgada porque no está dentro de los estatutos de esta entidad. El pasado 13 de diciembre en la reunión semanal de dicha entidad, el accionista de Once Caldas no asistió y tampoco se logró llegar a una decisión sobre su futuro.

No obstante, la Unidad Investigativa de El Tiempo dio a conocer lo que sería unos mensajes enviados por Jaime Pineda a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el que otra vez señala fuertemente a Méndez.

Con esta acalorada situación y la distribución monetaria por el nuevo canal prémium, la división entre los dirigentes del fútbol colombiano parece crecer cada vez más y más, lo que calienta el ambiente dirigencial del balompié nacional para el 2020.