Once Caldas no sale de su mar de dudas: perdió en casa contra Pasto

Once Caldas no logra mantener un ritmo constante en la Liga y eso lo confirma la derrota en casa contra Deportivo Pasto, equipo que pelea en zona de descenso.

En un partido muy escaso de emociones, Ray Vanegas rezó y pecó: hizo el gol del triunfo 0-1 del Pasto pero resultó expulsado.



Al minuto 6 perdía Pasto a Hidalgo, su referencia en ataque, por lesión. Y al 15 pedían penalti por falta de Quiñónes que no parecía tan clara y hasta ahí las emociones. La pelota iba y venía sin destinatario fijo y sin que el local lograra generar peligro.



Llegaba Carreazo al 37 a posición de gol, en una buena salida del Once, pero hubo falta al arquero y todo se invalidó. La acción costó la tarjeta amarilla para el atacante.



Al 41 se registró una gran atajada del arquero Ortiz al fuerte remate de Estupiñán y al vestuario fueron ambos equipos para recomponer las cosas.



Sin embargo, el complemento fue más de lo mismo. Pocas acciones en los arcos y mucha pierna fuerte.



Palma, al 83, se quedó con la amarilla por falta que era para roja a Ederson Moreno y en el cobro, Ray Vanegas firmó el 0-1 para el Pasto.



Tuvo el empate Darío Rodríguez cerca del pitazo pero en un enredo se lo perdió y al 91 se lo perdió Vanegas solo frente al portero, con un remate que salió por encima del arco.



Se repusieron siete minutos y en el 95 el hombre del gol salió expulsado tras una pelea con el arquero Ortiz.



La cosecha fue muy buena para Pasto, que suma de visitante y se recupera en la pelea por el descenso, mientras que Once Caldas no logra consolidar la idea de juego que lo hizo protagonista en el semestre pasado.