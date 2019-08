Once Caldas no creyó en líderes ni demonios: derrotó 2-1 al América

Once Caldas derrotó 2-1 al América de Cali este sábado por la novena fecha de la Liga II-2019, en el Estadio Palogrande, resultado con el que los diablos perdieron el liderato del certamen. Además por el triunfo de Alianza Petrolera.

Así como lo eliminó en los octavos de final de la Copa Colombia, el elenco que dirige Hubert Bodhert aprovechó las falencias del cuarteto posterior rival y se sobrepuso a situaciones que no le favorecieron en el comienzo del encuentro.



El elenco escarlata fue superior en generación de juego y acciones ofensivas en el primer tiempo -incluido dos remates en los palos-, pero careció de fundamentación para concretar, especialmente con Jhonnier Viveros, el hombre que tuvo las mejores oportunidades en el arco de Gerardo Ortiz. Pero en un error defensivo, terminando ese periodo, el equipo blanco se fue en ventaja con gol de David Lemos.



Ante un buen marco de público, el Once no estuvo tan criterioso en el manejo del balón y le faltó continuidad en los circuitos. En el otro bando, Alexandre Guimaraes dejó en el banco a Jeison Medina, el único atacante que llevó a Manizales, y puso a Viveros, que ha perdido confianza para convertir. Por eso no fue productivo a pesar de la buena presentación de Yesus Cabrera en mitad de cancha para organizar a sus compañeros de cara al pórtico albo.



Lo más rescatable del anfitrión se reúne así: Minuto 1, pase de Javier Reina a Johan Carbonero por el centro y Neto Volpi se interpuso para salvar a su equipo, a los 7 fue Lemos el que remató desviado por la derecha y luego llegó Andrés Felipe Correa en un cabezazo a los 11 y de nuevo Volpi se quedó con el balón. A partir de allí fue otra historia. Yesus intentó desde fuera del área y el esférico pegó arriba del horizontal a los 13. Carlos Sierra y Viveros también se acercaron, pero sus disparos se fueron desviados. En una nueva jugada fue Johnnier Viveros, aunque le evacuaron al tiro de esquina, y en la más clara, en un contraataque, Viveros tiró por encima del travesaño.



Lamentablemente, después de los 25 minutos el partido perdió emoción y los hombres de talento no trascendieron. Reina y Carbonero fueron absorbidos por la marca escarlata y Matías Pisano estuvo desconectado desde el comienzo. Sobre los 43, en una acción aislada, Estacio salió rápido desde la mitad para tocar con Carbonero y la devolvió a Estacio, quien cayéndose centró para que David Lemos la empujara, sin ningún tipo de presión de Marlon Torres y Segovia, para el 1-0.



De inmediato, Pisano remató de zurda desde media distancia y el balón pegó en el vertical. América, siendo el de mayor intención ofensiva, salió con la tristeza del marcador adverso.



Muy temprano en el inicio del periodo complementario, el autor del gol, David Lemos, salió lesionado y entró Darío Rodríguez. Se exponía demasiado América en sus salidas, Carrascal era el único que empujaba desde el medio y en una recuperación en esa zona por poco Andrés Felipe Correa consigue el segundo tanto, con un disparo que atajó Volpi, a los 13.



Hubert Bodhert trató de blindar su sector medular y excluyó a Estacio, que estaba amonestado, para darle paso a Enrique Serje, dejando dos bloques de cuatro muy difíciles de penetrar. Sin embargo, esa variante tuvo un efecto contrario. A los 20, Carrascal quitó un balón, lo entregó a Yesus, que habilita a Sierra en la medialuna, y el volante barranquillero la mandó por encima de la humanidad del golero Ortiz para el 1-1 justiciero.



En su primer contacto con el balón, Jeison Medina cabeceó a la manos de Ortiz. Desde la ausencia de Luis Alejandro Paz, América no ha vuelto a tener un volante central de peso y se ve muy desequilibrado, de allí que a los 31, el Once se juntó colectivamente de forma brillante por la derecha, Sebastián Guzmán descargó por el centro y Darío Rodríguez la empujó para el 2-1. Solo se necesitó de una maniobra así para desnivelar el juego.



En los instantes finales el cuadro rojo se internó en terreno caldense, pero nuevamente falló en el último remate por su ansiedad, sucumbiendo ante el ímpetu de los habilidosos atacantes albos.



En la novena fecha jornada, el cuadro escarlata será local en el clásico contra el Deportivo Cali el domingo 8 de septiembre (7:45 p.m.); y ese mismo día el Once Caldas visitará al Pasto (1:45 p.m.).



Síntesis

Once Caldas 2-1 América de Cali



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6); Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6), Elvis Mosquera (6), David Gómez (6); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (6), Adrián Estacio (6), Javier Reina (6), David Lemos (7), Johan Carbonero (8).

Cambios: Darío Rodríguez (5) por David Lemos (4 ST), Enrique Serje (5) por Adrián Estacio (17 ST) y Miguel Nazarit () por Diego Peralta (27 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



América: Neto Volpi (6); Juan Pablo Zuluaga (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (5), Héctor Quiñones (5); Rafael Carrascal (6), Santiago Moreno (6), Carlos José Sierra (6), Yesus Cabrera (6), Matías Pisano (6); Johnnier Viveros (5).

Cambios: Jeison Medina (5) por Santiago Moreno (8 ST), Pedro Franco (5) por Juan Pablo Segovia (33 ST) y Cristian Álvarez (5) por Johnnier Viveros (33 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Goles: 1-0: David Lemos (42 PT). 1-1: Carlos José Sierra (20 ST). 2-1: Darío Rodríguez (31 ST).



Amonestados: Adrián Estacio (13 ST), Enrique Serje (41 ST), Andrés Felipe Correa (42 ST) por Once Caldas. Marlon Torres (8 ST), Rafael Carrascal (44 ST) por América.



Partido: bueno.



Figura: Johan Carbonero (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 14.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Edilson Ariza (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces