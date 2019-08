El motivo por el que los jugadores de Once Caldas taparon medio escudo

Once Caldas visita este sábado al Cúcuta Deportivo, en partido de la cuarta fecha de la Liga II-2019. El equipo de Manizales defiende su invicto en el campeonato, sabiendo que jugar en el estadio General Santander, de la capital nortesantandereana, no es tarea fácil.



Desde que salió a la cancha, el Once llamó la atención. En los actos protocolarios, las tomas de televisión captaron una curiosidad en la camiseta del equipo visitante: sus jugadores taparon medio escudo con una cinta blanca. De inmediato, en las redes sociales se preguntaron los hinchas del blanco por qué estaba así el estandarte del equipo.

¿Porqué tapó Once Caldas la mitad de su escudo? @Dimayor pic.twitter.com/F8LPQKkGdt — ALVARO H GALLEGO N (@alvarohgallego) August 3, 2019

Pronto llegó la respuesta a esa incógnita. Todo es por apoyar al fútbol femenino y la igualdad entre las dos ligas. Un acto simbólico de parte de los hombres a sus compañeras, y a todas las mueres que sueñan con condiciones buenas para el deporte de ellas.