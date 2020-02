Las palabras de Rivera luego de otra gran victoria: América lo sufrió

Independiente Santa Fe logró otra importante victoria que lo pone a pelear en la parte alta de la tabla y se impuso 2-0 contra América en el estadio El Campín.



Al término del partido, el entrenador Harold Rivera compartió sus sensaciones sobre la victoria contra los escarlatas, que fue sufrida.



“Me parece que el primer tiempo fue disputado. América nos presionó y no nos dejó jugar ni encontrar nuestro juego. Ellos hicieron un buen juego y los remates de media distancia demuestran que no había la claridad. Con el ingreso de Kelvin contrarrestamos el buen juego que estaba haciendo América y el trámite se fue dando como lo habíamos pensado. En dos acciones conseguimos dos goles que nos dieron la victoria”, dio como balance general del partido.



Kelvin Osorio no fue titular del encuentro, pero su ingreso para la segunda parte fue fundamental para un buen desarrollo del encuentro. Otro jugador clave en la mitad fue Edwin Herrera, quien por fin pudo actuar como volante y no como lateral.



“Edwin tuvo la posibilidad de jugar de lateral en la fecha y por la ausencia de Velásquez se dio la oportunidad de que jugara de extremo. De extremo me dicen que llegó a Santa Fe y estoy seguro que pueden dar más. A Kelvin pensé en ponerlo de titular, pero uno toma decisiones y lo más importante es tener las variantes para cambiar lo que pasa en el campo. Él le da buena pausa y conseguimos un triunfo importante”, dijo sobre sus dos jugadores.

Rivera se mostró sereno por la victoria y habló de lo que, para él, ha sido importante para conseguir los últimos buenos resultados.



“Ya se van acomodando más las fichas y vamos teniendo más problemas por las decisiones que me toca tomar por los jugadores que hacen las cosas bien, en el buen sentido. Le hemos ganado a rivales importantes como Junior, América y ganarle a Patriotas en Tunja, que no es fácil. Este es un equipo serio y tiene convencimiento para conseguir los resultados. Diego vienen marcando y eso es importante para el equipo, expresó.



Otro de los jugadores que tuvo un gran partido fue Carlos Arboleda y así se lo reconoció Rivera: “El trabajo de Carlos Arboleda desde el semestre anterior es bueno. Él fue un jugador que quise tener en el equipo por su entrega y lo que contagia por banda. La fecha anterior no estuvo, pero jugó bien contra Envigado y Rionegro. Es un aporte por esa banda muy buena en lo ofensivo y defensivo”.



Ahora, Santa Fe tendrá 11 días para descansar, pues en la siguiente jornada deberá jugar contra Millonarios por el clásico capitalino.