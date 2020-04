'Si no se puede jugar, no se puede': clara posición de Daniel Muñoz

La negativa por parte del Gobierno colombiano en cuanto a una posible reanudación del campeonato, deja en suspenso a equipos y jugadores que siguen trabajando desde sus casas, pero con la incertidumbre de esta pandemia que está afectando al Mundo. El capitán de Atlético Nacional Daniel Muñoz, habló en la cuenta oficial de Rionegro Águilas, su antiguo club donde se recordó momentos con el equipo del oriente antioqueño y también opinó sobre el tema.



“Para todo el mundo ya nos cambió la vida. Hasta que no salga una vacuna estará el temor para salir a la calle, compartir con la familia, los amigos. Ojalá la cura pueda darse rápidamente y enfrentar esta situación de la mejor manera”, señaló Muñoz.

En cuanto a un posible inicio del campeonato, Daniel expresó que “todos estamos a la expectativa, no vemos la hora de volver a la cancha, pero debemos estar cuidando a nuestras familias. Si no se puede jugar, no se puede. Estamos viviendo una pandemia, estamos con salud, con nuestros seres queridos y por el apuro, podemos infectarnos, hay que confiar en Dios que todo llegue a la normalidad”.

Además, “el día se hace muy largo encerrado, la única manera de matar las ganas de salir es hacer ejercicios extras, donde me pueda sentir cómodo y despejar la mente”.

Sobre su paso por Rionegro, el ‘2’ verdolaga resaltó que “fue una gran oportunidad, siempre estaré agradecido con esta institución que me permitió jugar en el fútbol profesional”.

Y ahora estando en el conjunto verde de Antioquia, dijo que “cumplí un sueño de estar en Nacional, ahora lo estoy viviendo. En un buen momento, nos pasa esta dificultad. Ojalá de esta crisis quede algo bueno. La hinchada de Nacional te exige, hay que dar lo mejor, lo viví como hincha y ahora como jugador lo siento, hay que darlo todo y me adapté rápidamente. Pude crear una buena imagen”.

En cuanto a sus amigos que lo acompañaban al estadio, Muñoz comentó que “hablo con la mayoría de los amigos con los que iba al estadio. Con muchos no me veo, porque están en otras ciudades, otros países, pero siempre trato de estar en contacto con ellos. Para la familia es una gran felicidad de estar cumpliendo los sueños, ellos son el motor de vida, nuestro apoyo y saben que cuentan conmigo”.

Para ser un buen jugador, Muñoz indicó que “un deportista tiene que ser una persona íntegra, si uno no lo siente y no ama el juego, no va a tener la seguridad para resolver los partidos”.

Finalmente, habló sobre sus anhelos a futuro y desmintió que haya ofertas por él, aunque no cierra la puerta. “A mí me gustaría ir a Europa, ojalá en España y luego jugar en la Premier League, estar al máximo nivel y esperemos que pueda darse. Sigo enfocado en Nacional, si llega alguna oferta, la revisaré y estudiaré. Por ahora mi mente está puesta en el equipo”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8