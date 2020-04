Neider Morantes se despachó: anhelos de jugar en Europa y un Mundial

Aunque él reconoce que no sirve para ser entrenador, Néider Morantes ayudó a formar jugadores como Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, entre otros. Siendo un gran volante ‘10’, socio de los delanteros y con una magia en sus pies que deslumbró en el fútbol colombiano.



Con su carrera deportiva finalizada, en esta época de cuarentena habló con el entrenador de Independiente Medellín Sebastián Botero, donde recordó esos anhelos que le faltaron por cumplir.



“El fútbol me dio hasta donde le di, faltaron cosas como ir a jugar en Europa. Cuando fui a México, al Atlante, hubo una oportunidad para ir al fútbol de Francia, pero los mexicanos pusieron más plata y Nacional se inclinó por ese lado. Otra espinita que tuve en mi carrera, haber tenido más continuidad en la Selección Colombia”, resaltó.

Sobre su disciplina y el talento que desplegaba en la cancha, Morantes comentó que “nunca practiqué ni penales, ni tiros libres, no me gustaba. No era tanto de potencia, sino de colocación. Seguramente me faltó trabajar más, cuidarme más. El espejo es ver a jugadores como (Lionel) Messi o Cristiano Ronaldo que tienen toda la plata del mundo, todo el éxito del mundo, pero quieren más”.



Además, “esa virtud de pensar una jugada más, es algo que venía conmigo. Luego, no todo lo que se planifica durante la semana se da. Tocaba salirse del libreto y sorprender al rival. Hoy en día con tanta técnica y táctica han quitado el talento y eso es por culpa de los técnicos y directivos. Porque, por ejemplo, si el jugador no es alto, no sirve. La gente disfruta más eso, del túnel, la gambeta y creo que el fútbol de antes era más difícil”.



Néider, recordó su etapa en Envigado y cuando casi le toca ser compañero de James Rodríguez. Con el equipo naranja, el hombre del Barrio Antioquia estuvo durante ocho años. “Cuando yo llegué a Envigado, James (Rodríguez) se quería quedar, pero ya estaba todo listo para irse a Banfield. Luego me encontré con Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Alexis Zapata, fui un afortunado haber compartido con esos jugadores”, detalló.



Finalmente, hizo un comparativo entre su niñez y la que se vive actualmente, algo que ha venido afectando para ver más talentos en los terrenos de juego. “En mi época había mucha cancha de arenilla y cemento, saltar por unos mangos, timbrar una casa y correr, son habilidades que van complementando con el talento que tenía en el fútbol. Yo salía a la cancha a disfrutar y que la gente disfrutara con mi juego. Todo va mucho en la personalidad de cada uno y saber enfrentar a la presión para hacer las cosas bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8