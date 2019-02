Nacional busca afinar su puntería: La Equidad, un nuevo reto de local

Atlético Nacional recibe este domingo a La Equidad por la quinta fecha de la Liga 2019-I, encuentro a disputarse desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Tras igualar en Neiva con Huila y en la Copa Libertadores frente a Deportivo La Guaira, los dirigidos por Paulo Autuori refresca la nómina, buscando una victoria que le permita no perderle pisada a los líderes de la tabla.

18 jugadores fueron citados para este partido, regresa el defensa Cristian Moya y el volante Yilmar Velásquez. Por su parte, Daniel Bocanegra, Gilberto García, Sebastián Gómez, Brayan Rovira y Carlos Rivas no fueron convocados por decisión técnica. Estos jugadores tendrán descanso de cara al compromiso del próximo jueves por Copa Libertadores frente a Libertad en Asunción.



Sobre Yilmar Velásquez es volante de primera línea, categoría 97, el jugador nacido en Apartadó tuvo un breve paso por las inferiores de River Plate para llegar al conjunto verde en el 2017. Es su segunda convocatoria con el equipo profesional. Entre sus características puede ser central, mediocentro o interior, posee intensidad, bueno en los duelos defensivos y además distribuye bien la pelota. Es veloz en los pases. Velásquez podría tener algunos minutos en cancha.



En cuanto a Moya, el defensa central nació en Turbo en 1998. Debutó con Nacional en el 2016. En el 2018 estuvo a préstamo en el Real Santander. Contra Huila tuvo minutos de juego haciendo dupla de centrales con Brayan Córdoba.



Uno de los que se mantiene en el equipo es Nicolás Hernández, el defensa valora la continuidad que ha tenido este semestre, “los minutos en cancha son muy importantes, te dan confianza, seguridad. Con el pasar de los partidos estamos mejorando, nos ha faltado el gol, pero eso llegará pronto”.

Pensando en este duelo frente a los ‘aseguradores’, el técnico Paulo Autuori indicó que “tenemos variantes para sorprender al rival, el equipo debe tener características en amplitud, profundidad, posesión y cómo las podemos utilizar. Además, queremos un juego asociativo. No tenemos mucho tiempo de entrenar y por eso debemos refrescar nuestra plantilla, queremos un equipo de menos a más. La temporada es una prueba de largo fondo”.



Un partido de ventaja tiene Nacional en el historial contra La Equidad. Han jugado 32 partidos, y el ‘verde paisa’ ganó 12 contra 11 de los bogotanos, los restantes 9 juegos terminaron empatados. En el Atanasio, los últimos dos partidos han terminado igualados, 1-1 en la Liga 2017-II y 0-0 en el 2018-II.



Si bien no es una plaza fácil para el equipo asegurador, el conjunto bogotano deberá buscar recuperar fuera de su casa los puntos que no consiguió en Techo. Para ello, el técnico Humberto Sierra mantendría la alineación titular que jugó contra Medellín en la segunda fecha y con la obtuvo un empate a un gol.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Cristian Moya, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Andrés Perea, Aldo Leao Ramírez, Juan Pablo Ramírez; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori



La Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, Jhon García, Jaider Riquett, Amaury Torralvo; Pablo Lima, Stalin Motta; Hansel Zapata, Matías Mier, Neider Barona; Carlos Peralta.

D.T.: Humberto Sierra.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur.



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín