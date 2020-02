Polémico empate en El Campín: Millonarios y La Equidad aún no ganan

Millonarios y La Equidad aún no ganan en la Liga: este domingo empataron 2-2 en la tercera fecha de la Liga I-2020. Las determinaciones del juez Jhon Hinestroza y lo que sucedió en el campo hizo de este juego en El Campín un partido polémico.

El azul tenía gran control del esférico y los aseguradores mostraron una vez que su intención era ser fuertes en defensa para explotar en ataque y llegar al arco contrario.



Con Jhon Duque, Juan Carlos Pereira y Mackalister Silva posicionados en ataque, el azul se plantó en terreno de La Equidad, pero no logró pasar la barrera que plantó Alexis García.



En el mejor momento de Millonarios llegó una curiosa acción. Estando cerca del área de La Equidad, el balón pegó en el juez Jhon Hinestroza y el juego se detuvo. En la jugada de balón a tierra Walmer Pacheco envió el balón hasta donde estaba Juan Pablo Vargas, pero Carlos Peralta no quiso ceder al juego limpio, le robó el balón al costarricense y encaró para anotar el 0-1 a favor de los aseguradores.



Millonarios protestó, pero el partido tuvo que continuar con el marcador en contra. Una más tuvo La Equidad con un rápido contragolpe, pero bien estuvo Wuilker Faríñez para detener el esférico con sus manos y salvar su portería.



El embajador estuvo cerca de empatar con un cabezazo de José Ortiz, pero bien voló Diego Novoa para enviar el balón al tiro de esquina. Sin embargo, en la siguiente llegada al área, Juan Carlos Pereira hizo una buena acción y anotó el 1-1 para ir al descanso con un poco más de tranquilidad.



Para la parte complementaria, Millonarios encontró la ventaja con cinco minutos de juego. Omar Bertel apareció por izquierda y mandó un balón a ras de césped que esta vez capitalizó Ortiz y anotó el 2-1.



De ahí para adelante fue una constante intención ofensiva del embajador, que igual no encontraba por donde pasar a su rival. La Equidad le seguía apostando al contragolpe, pero poco pisaba el área de Faríñez.



Fue hasta el 85 que Faríñez salió mal a cortar el balón y terminó cometiéndole penalti a Peralta. Él mismos tomó el balón y volvió a empatar el juego.



Millonarios no quería perder y otra vez se volcó al ataque, pero no encontró el camino. Ayron del Valle pisó una vez el área y pidió un penalti de Jhon García; en el tiempo de adición también estuvo cerca de marcar con un cabezazo que bien atajó Novoa.

Síntesis



Millonarios 2-2 La Equidad



Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Elvis Pelaza (5), Breiner Paz (6), Juan Pablo Vargas (5), Omar Bertel (6); Jhon Duque (6), Juan Carlos Pereira (7), Mackalister Silva (6); Ayron del Valle (6), José Ortiz (7), Hansel Zapata (6).

Cambios: Diego Godoy (SC) por José Ortiz (33 ST); Jorge Rengifo (SC) por Jhon Duque (43 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



La Equidad: Diego Novoa (6); Joan Castro (5), Jhon García (6), Andrés Murillo (5), Alex Rambal (6); David Camacho (5); Stalin Motta (5), Pablo Lima (6), Walmer Pacheco (5); Brayhan Torres (5), Carlos Peralta (8).

Cambios: Pablo Sabbag (5) por Brayhan Torres (11 ST); Matías Mier (5) por David Camacho (15 ST); Brayner de Alba (SC) por Walmer Pacheco (30 ST).

D.T.: Alexis García.



Goles: Juan Carlos Pereira (45+5 PT), José Ortiz (5 ST), por Millonarios. Carlos Peralta (38 PT y 40 ST).



Amonestados: Jhon Duque, Elvis Perlaza, por Millonarios. Andrés Murillo, Walmer Pacheco, Carlos Peralta, Matías Mier, Joan Castro, por La Equidad.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Peralta.



Estadio: El Campín.



Asistencia: 12.801 espectadores



Árbitro: Jhon Hinestroza (6).



Partido: intenso